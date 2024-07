17º Ribeira Sacra

Julia M.ª Dopico Vale

A Ribeira Sacra es uno de los tesoros mejor guardados de la Galicia profunda, integrado por concellos del sur de la provincia de Lugo y el norte de la de Ourense, unidos por los cursos fluviales principalmente de los ríos Miño y Sil.

A orillas del Miño bosques y meandros como el de “O Cabo do Mundo” con su paisaje de singular hermosura; en la garganta de roca de curvas sinuosas y pendientes, el Cañón del Sil, donde las vides se cultivan desde antes de la romanización produciendo excelentes vinos como el Amandi, “corazón de la viticultura heroica”, deleitado por los paladares de los césares y que siguieron cultivando los monjes asentados en grandes monasterios construidos en lejanos parajes donde antiguos eremitas encontraban la tranquilidad requerida para el rezo, expandiéndose así en la comarca un románico único en Europa.

En estos escenarios este fin de semana se celebra la 17º edición del Festival Ribeira Sacra, un “festival para los sentidos”, que incluye actividades como catas, rutas en barco por el Cañón del Sil o conciertos, conectando al público con escenarios y artistas que recrean momentos mágicos.

En esta ocasión con la música de la icónica banda británica Morc Eba; con Queralt Lahoz, abanderando propuestas atractivas y rompedoras; Carlangas y los Cubatas y sus ritmos de baile, Say Yes Dog , grupo de melodías melancólicas y palpitantes; Glassio, artista irlandés-iraní que combina electrónica con new wave y pop; The Parrots, agrupación invasora en la escena internacional; Mondra, vinculado a la tradición galaica; Faneca, conjunto revelación de los últimos años con su sonido “crudo y mágico”; Doctor Explosión, de estilo punk y “garage rock”; De Ninghures, grupo revelación gallego; Senora Dj, de estilo único que deja huella por donde pasa; Tristón Dj, cuya misión es divertir al público y Shulz Dj, con su amplio abanico de géneros.

Un evento único para anotar en la agenda de los festivales de estío.