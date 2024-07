Proseguen en Ares as xornadas «Días de Mar» da Agrupación Instrutiva de Caamouco

Nesta xornada do sábado tocoulle o turno o showcooking de picachara ofrecido polo cociñeiro José Luís Pereira. Na actividade participou unha vintena de persoas, o total das prazas ofertadas. Con ela a Agrupación dá o pistoletazo de saída a unhas xornadas que se prolongarán ata o venres que vén, como antesala da XVIII Festa da Cabria do sábado 3 de agosto.

A Agrupación Instrutiva de Caamouco (Ares) segue reforzando a súa aposta polas actividades a prol da recuperación das tradicións mariñeiras da zona. A entidade organiza por segundo ano consecutivo as xornadas ‘Días de mar’, cunha programación que multiplica a súa oferta respecto do ano pasado.

As propostas que se inclúen neste programa, iniciáronse onte venres e están centradas na difusión da cultura mariñeira e serven de gran antesala da Festa da Cabria.

‘Días de mar’ inclúe nesta segunda edición grandes novidades que buscan facer as xornadas máis atractivas para o público xeral. Así, incorpóranse dúas propostas gastronómicas, unha actuación poético-musical ou un obradoiro infantil; Todo iso mantendo o seu espírito divulgativo, con conferencias, presentacións ou exposicións de gran interese.

Outra das novidades deste ano é que ‘Días de mar’ contará con dous espazos. Máis alá da sede da Agrupación, onde se desenvolverá o groso da programación, a entidade ofrecerá ao público a oportunidade de visitar o Alboio da praia de Areamorta, de titularidade municipal, grazas a un acordo co Concello de Ares. Nese espazo tamén se instalará unha das mostras que forman parte este ano do cartel.

En concreto, no Alboio de Areamorta poderase visitar a exposición ‘Cultura oceánica’, promovida polo Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA). Estará dispoñible ata o 2 de agosto, en horario de 12 a 14 horas.

Tamén entre esas datas poderanse visitar na sede da Agrupación Instrutiva outras dúas mostras, ‘Un mar de lendas‘, deseñada pola Agrupación, e ‘Compañeiras do mar e do ceo’, impulsada tamén polo CEIDA. Neste caso o horario de visitas será de 19 a 21 horas.

Este domingo 28 de xullo será outra das xornadas destacadas na programación de ‘Días de mar’. Pola mañá celebrase o obradoiro infantil ‘Facemos a nosa propia cabria!‘. Unha actividade para a que é precisa inscrición previa no 680 16 19 29 (prazo socios dende o 15 de xullo / non socios dende o 22). Esa mesma mañá organizarase tamén unha visita á sección de Ambiente Mariño ao Museo de Historia Natural de Ferrol. O día rematará coa proxección do documental ‘Carpintería de ribeira. Fasquiando o Futuro’ e coloquio con membros da Asociación Galega de Carpinteria de Ribeira.

O resto da programación complétase con diferentes conferencias, comezando o martes 30 de xullo ás 19.30 por ‘Historia das radiocomunicacións no mar’, impartida por Nazario Lledó, Oficial Radioelectrónico da Marina Mercante e veciño de Caamouco. Ao día seguinte, o mércores 31 ás 19.30 horas, Sergio París, técnico do CEIDA, ofrecerá a conferencia ‘Aves mariñas da ría de Ares e do Golfo Ártabro’.

Entre tanto, o xoves 1 de agosto ás 19.30 horas, será o investigador Xabier Brisset o que se achegue á Agrupación coa súa conferencia ‘ A sabiduría das ribeiras pescadoras e o santuario Ártabro’. A programación remata o venres 2 de agosto ás 19.30 horas coa presentación do número 16 de ‘Nova Ardesía’ da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial.

Festa da Cabria

Coas xornadas ‘Días de mar‘ a Agrupación Instrutiva busca ir abrindo boca para un dos seus eventos máis importantes, a Festa da Cabria. Este ano celebrarase o 3 de agosto, con novidades na súa programación. A cita vai incorporar novos obradoiros e tamén unha visita guiada ao Alboio de Areamorta, grazas á colaboración do Concello de Ares. A edición deste ano, incluirá tamén unha interesante parte musical, cun concerto de fin de festa do grupo Encrucillada.