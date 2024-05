El Concello de Ferrol nombra a nuevos coordinadores en las áreas de deportes y servicios

Con la entrada en vigor de los presupuestos del Concello de Ferrol de 2024 la semana pasada, el gobierno municipal ha dado a conocer dos de los nombramientos incluidos en este documento, la de los coordinadores generales en las áreas de deportes y servicios, comunicadas en rueda de prensa este lunes por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, tras la junta de gobierno local.

El regidor quería recordar que con estos dos nombramientos se mantiene “a austeridade” de la administración municipal en materia de gasto, con un salario de 39.500 euros anuales cada uno, siendo la gran ciudad de Galicia “con menos asesores”, algo que es posible gracias a la ley de grandes ciudades que entró en vigor en el mes de noviembre de 2023.

La coordinadora de deportes será María del Pilar Costa Rodríguez y el coordinador de servicios será Jorge Juan Álvarez Castrillón, ambas personas con gran experiencia en cada una de estas materias.

En materia de deportes “é importantísimo o proxecto da Cidade do Deporte” y la labor de la nueva coordinadora será “falar cos clubes”, algo que hay que afrontar a lo largo de este 2024, mientras que en servicios el trabajo del coordinador será “impulsar máis as tarefas do día a día e trabar de resolver os problemas de parques, desbroces, rúas”, entre otros.