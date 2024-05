Cambios na ubicación de dous colexios electorais de Narón para os comicios 9X

O Concello de Narón informa sobre unha serie de cambios nos colexios electorais do termo municipal con respecto ás eleccións ao Parlamento Europeo que se celebrarán o vindeiro 9 de xuño.

Unha das modificacións é que os electores que ata agora votaban no CEIP da Solaina –distrito 4, seccións 6, 12 e 16- terán que facelo a partir de agora no Centro cívico social da Solaina, ubicado no número 6 da rúa Mercedes Freire Lago.

Así mesmo, as veciñas e veciños de Narón que votaban no Pazo da Cultura –distrito 4, sección 19-, terán que facelo no Centro cívico social de Chafarís, ubicado no número 37 da rúa do Rosal. Este cambio afecta aos residentes nas rúas Baiona, Bouzas, Cangas, A Garda, O Grove, Rosal, Santa Tecla, Tui, e na estrada de Castela (entre os números 239-289), no Camiño da Torre (entre os números 4 e 66) e na Praza de Tranvías.