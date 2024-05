Concello e club deportivo de piragüismo Cabanas KDM fomentan o deporte na vila

O Concello de Cabanas asinou a renovación do convenio que vincula ao ente municipal co club deportivo de piragüismo Cabanas KDM.

O alcalde do Concello, Fernando Couce, e o presidente do club, Juan Luis López, procederon a ratificar o documento que vincula a ambas entidades, continuando así a colaboración un ano máis.

Neste sentido, dende o Concello fíxose mención á importancia deste club no fomento e promoción do deporte e da vida saludable no noso municipio, sendo de especial relevancia o nivel deportivo acadado, con numerosos recoñecementos nas probas que participa.

Grazas a este convenio, o club tamén colaborará na promoción do turismo en Cabanas a través de distintas iniciativas lúdico-deportivas. O Concello «continúa así a impulsar e promover o deporte e a vida saludable entre a veciñanza, dentro da axenda deportiva».