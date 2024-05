Luns 27 de maio, día de doar vida en San Sadurniño

Doar sangue é un xesto de solidariedade e altruísmo que pode salvar vidas. O lema “doar sangue é doar vida”, utilizado pola Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia (ADOS), destaca a relevancia desta acción, vital para o funcionamento do sistema sanitario.

E é que, malia os avances médicos, o sangue e os seus compoñentes non se poden fabricar, e todos os días precisan ser utilizados en operacións cirúrxicas, urxencias e tratamentos.

En Galicia, o SERGAS dispón de centros de doazón nas sete principais cidades e, ademais, conta cunha flota de dez autobuses que percorren a comunidade para facilitar a doazón. Unha delas situarase na praza do antigo Concello de San Sadurniño o próximo luns 27 de maio, en horario de 10:00 a 14:00h e de 16:00 a 21:00h.

Aínda que teñamos a mellor intención, para poder dá-lo noso sangue debemos cumprir unha serie de requisitos básicos, que son o de ter unha saúde normal, pesar máis de 50 quilos e andar nunha idade comprendida entre 18 e 65 anos.

A maiores destes tamén hai outros máis específicos, como o de non ter padecido hepatite ou convivir con pacientes que a tivesen nos últimos seis meses, non ter pasado enfermidades infecciosas con febre e/ou tratadas con antibióticos nos últimos quince días, non residir nos seis meses anteriores en zonas endémicas de paludismo e non estar embarazada nin ter dado a luz nos últimos nove meses. Tamén é fundamental informarse sobre a SIDA e te-la seguridade de non pertencer a ningún grupo de risco.

Os homes poden doar ata 4 veces ao ano e as mulleres ata 3, deixando pasar un mínimo de 2 meses entre doazóns. Facelo é un acto seguro e sinxelo, posto que a Axencia de Doazón de Sangue e Órganos de Galicia aplica un rigoroso procedemento de control que garante a seguridade dos compoñentes sanguíneos antes da súa incorporación aos bancos hospitalarios.

O sistema sanitario galego precisa unha media diaria de 400 doazóns para atender arredor 500 intervencións cirúrxicas, aproximadamente 2.700 urxencias e uns tres transplantes de órganos ou tecidos.

A próxima oportunidade para sumarnos á cadea solidaria da doazón será en San Sadurniño o vindeiro luns, 27 de maio, en horario de 10 a 14:00h e de 16 a 21:00h na praza do antigo Concello (diante da Garda Civil), lugar onde estaciona habitualmente o autobús da ADOS. Ademais de cumprir os requisitos xerais para poder doar, tamén é imprescindible agardar ata dúas horas despois de xantar e, obrigatoriamente, levar o DNI.

Para solventar dúbidas sobre a doazón ou ben consultar calquera cuestión ao respecto, podemos preguntarlle directamente ao persoal da unidade móbil, chamar ao 900 100 828 ou visitar a web da ADOS.