Inscrición aberta na II andaina en Narón do programa “Ponte en ruta con nós”

As persoas que desexen asistir á segunda das andainas programadas este ano a través do programa municipal Ponte en ruta con nós poderán anotarse ata este mércores 22, incluido.

Así o recordou o edil de Deportes, Ibán Santalla, que apuntou que a ruta programada para este

domingo 26 de maio, é a da “Pena Molexa-Senda Ártabra”, duns 13,5 quilómetros.

Os participantes sairán ás 9:15 horas do centro cívico social do Val cara á Pena Molexa, para dende aí dirixirse á Pena Lopesa, o Campo do Aveal, O Casal, Vilarquinte e o Monte da Lagoa.

As inscricións realízanse nas oficinas do Padroado de Deportes (estrada da Gándara, 148), en horario de 8:30 a 13:00. O prezo que se debe abonar no momento da inscrición é de 5 euros por persoa, estando limitada a asistencia a un total de 150 camiñantes e non podendo acudir menores a non ser que vaian acompañados dunha persoa adulta.

Para recibir máis información pódese chamar ao número de teléfono 981 387 522.