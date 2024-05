A casa da cultura de Valdoviño acolle a proxección do filme galego “O auto das ánimas”

O Concello de Valdoviño convida a veciños á proxección do filme documental «O auto das ánimas». O pase terá lugar este venres ás 20:30 horas no auditorio da casa da cultura, e como é habitual, a entrada é de balde e libre ata completar aforo.

«O auto das ánimas» é a primeira película do director de fotografía Pablo Lago Dantas, e dende a súa estrea hai apenas un ano, acumula unha chea de recoñecementos. Nela, o cineasta aborda o encontro co seu lugar de orixe e a súa familia, unha viaxe a través da memoria, a tradición, a deconstrución do fogar, a morte e o paso do tempo.

O filme discorre en Redondela, onde a familia de Pablo vive apegada ás súas antigas tradicións e crenzas. Sentindo que non encaixaba no seu mundo, Pablo foise hai 20 anos para converterse en cineasta. Pero, a medida que el e a súa familia envellecen, unha sensación inquietante nel comeza a facerse máis forte, instándoo a regresar a casa para enfrontar as pantasmas do pasado e atopar respostas, no tempo limitado que aínda teñen xuntos.

Como cada outono, a súa avoa Alicia abre as portas da súa casa para continuar a tradición ancestral de facer augardente, un licor caseiro. A casa está preparada, os augardenteiros chegan e os veciños únense no ritual e a celebración. Nada parece cambiar, pero todo é diferente. Alicia xa non ten a mesma enerxía e entusiasmo.

Santi, o augardenteiro que estivo alí durante moitos anos, parece perder a alegría de vivir despois de moitos anos de traballo duro. E o hábito dos pais de Pablo de non falar sobre emocións dificulta a súa conexión e comprensión do que está a suceder. Aos poucos, o proceso de elaboración do licor, os vapores, as néboas, o frío e a choiva mergullan a Pablo nunha viaxe que o leva de volta á súa infancia, os seus vellos medos e todo o que o atormenta.

Alicia coñece ben ao seu neto e, aínda que parecen vivir en mundos opostos, crea un novo vínculo entre eles a través dos seus ritos e crenzas. Unha conexión que os une de novo nos seus camiños de vida.