O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Narón pode consultarse no Concello

O Diario Oficial de Galicia publicou este mércores 15 o anuncio de información pública da aprobación inicial do documento de revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal PXOM, que saíu adiante coa unanimidade da corporación local naronesa no pleno celebrado o pasado mes de abril.

O documento permanecerá dous meses a exposición pública, periodo no que se poderán formular alegacións ao mesmo e, co fin de informar, dende o goberno local programáronse xornadas de atención ao público, que se sucederán nos locais sociais de cada barrio e parroquia.

A primeira das convocatorias terá lugar o vindeiro luns 20, ás 19:00 horas no centro cívico social do Paraxe, en Nelle (Castro). En cada unha das convocatorias estarán presentes o edil de Urbanismo, Pablo Mauriz, e persoal do equipo redactor do PXOM, co fin de aclarar posibles dúbidas á veciñanza.

A segunda das xornadas programadas terá lugar no barrio da Gándara, o día 22, á que seguirán este mes as de Pedroso, o día 24; Freixeiro o 27; e O Val, o 29.

No mes de xuño están concertados os de San Mateo, o día 7; Santa Icía, o 10; San Xiao, o 12, e o 19 o do Couto, todos eles nos seus respectivos locais sociais. Pendentes de confirmar quedarían as do Alto, Doso e Piñeiros, que se anunciarán unha vez se pechen as datas.

A documentación que se somete a información pública, tal e como consta no DOG, abarca todos os documentos que integran o expediente tramitado, incluídos o resumo executivo, o estudo ambiental estratéxico e un resumo non técnico do estudo ambiental estratéxico.

A documentación íntegra aprobada inicialmente poderá consultarse no xeoportal do Concello de Narón e presencialmente, a partir de mañá, na terceira planta do Concello os luns, martes, xoves e venres sen cita previa entre as 10:00 e as 13:30 horas con persoal funcionario.

Os mércores o equipo redactor atenderá na terceira planta de 10:00 a 13:30 horas e de 15:30 a 18:30 horas, e os luns e venres de 15:30 a 18:30 horas, con cita previa, que se poderá solicitar no teléfono : 981 337 700 (extensións 1602 e 1610) ou mediante un correo electrónico á dirección: edificabilidade@naron.gal.

As alegacións ao documento poderán presentarse mediante calquera dos medios previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. As persoas interesadas en formulalas disporán dun modelo de alegación na Sede Electrónica e no rexistro do Concello de Narón.

“O documento reemplazará ao actualmente en vigor, do ano 2002, e permitirá marcar as liñas básicas de crecemento do Narón do futuro, unha cidade máis accesible, con mellor comunicación entre barrios, máis zonas verdes, espazos reservados a vivenda protexida e, en definitiva, unha cidade máis sostible e con mellor calidade de vida para os veciños tanto da zona urbana como da rural”, destacou Ferreiro.