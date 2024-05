Galicia cuenta con casi 500 zonas de baño localizadas en más de un centenar de ayuntamientos, según se recoge en en el Registro de Aguas de Baño de Galicia en la temporada de 2024.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicaba este martes las aguas de baño que formarán parte de este registro, cuyos datos estarán disponibles en la página web www.sergas.es

Precisamente, el Consello de la Xunta abordó este lunes un informe elaborado por la Dirección Xeral de Saúde Pública que destaca que el 97% de las aguas de baño de Galicia tenían en 2023 una calificación sanitaria «excelente o buena«.

El documento fue analizado a medio mes del inicio el próximo 1 de junio de la nueva campaña del programa de vigilancia. Así, el balance de 2023 arroja que Galicia cuenta con un total de 498 zonas de baño con 515 puntos de muestreo que se localizan en 117 ayuntamientos.

Además de las casi 500 aguas en las que está permitido el baño, el DOG incluye un anexo con nueve zonas que están en evaluación. Una de ellas se sitúa en la provincia de Lugo y está en Celeiro; dos se ubican en el Río Támega a su paso por Castrelo de Val y Laza y otra en el Río Bubal-Vilaza en Monterrei, en la provincia de Ourense. En la provincia de Pontevedra, está el área recreativa de Brocos, en el embalse de Portodemouros, en Agolada; y los rios Miño y Tamuxe en O Rosal y la playa de Carabuxeira, en Sanxenxo.

También figuran 32 zonas en las que está prohibido bañarse. En la provincia de A Coruña se trata de la ría de Barrañán (Arteixo), el Río Tambre-Nináns (Brión), Camelle (Camariñas), A Concha (Cariño), A Concha (Ce)), Lires (Cee), O Portiño (A Coruña), Barallobre (Fene), A Virxe do Camiño (Muros), Río Xubia-Muíño do Pedroso (Narón), Testal-Taramncos (Noia), Santa Cruz Porto (Oleiros), Río Mendo- Área recreativa de Rebordeo (Oza-Cesuras), Centroña y Ver (Pontedeume), Río Eume (As Pontes).

En la provincia de Lugo: Arealonga dereita (Barreiros), Río Parga – playa fluvial de Baamonde (Begonte), Penaoural (Burela), Río Parga (Guitiriz), Río Saa (A Pobra do Brollón), Río Sil-San Clodio (Ribas de Sil), Río Eo – Área recreativa de Chao do Pousadoiro (Ribeira de piquín), Río Sarria-O Chanto (Sarria).

En la de Ourense son: Río Limia – O Caneiro (Baltar), Río Orille- Área recreativa de A Bola (A Bola) y Río ARzúa (Vilardevós).

En la de Pontevedra se trata del: Río Deva- San Xoán, Río Miño- Estación y Río Miño Sela, en Arbo, Nanín en Sanxenxo y Río Ulla-Vilarello, en Valga.