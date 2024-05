Ferrol exalta a figura de Luísa Villalta para conmemorar o Día Das Letras Galegas

O concelleiro de Cultura, José Antonio Ponte Far, avanzou a programación prevista para conmemorar o día das Letras Galegas, que este ano homenaxea á escritora coruñesa Luísa Villalta.

As actividades comezarán o xoves 16, dende a Biblioteca municipal levarán aos centros escolares públicos da cidade a iniciativa E se o día das Letras Galegas recibiras unha visita inesperada? Trátase dunha acción cultural que nace este ano e pretende estenderse a máis centros na celebración do próximo ano.

Animacións onde a idiosincrasia de Ferrol, a Biblioteca municipal e tres escritores galegos -Rosalía de Castro, Eduardo Pondal e Luísa Villalta-, enredaranse nunha misión da que só sairán airosos dela da man dos nenos e nenas de Ferrol.

Xa pola tarde, a Biblioteca acollerá ás 19:00 horas a presentación do libro Cinza, na que estará presente o seu autor, Manel Cráneo, e tamén o escritor Xavier Alcalá.

O día 17, ás 11:30 horas, está prevista a actuación pola rúa do grupo de gaitas Agarimo e tamén o I Certame de Cantos de Taberna, que se celebrará nas cafeterías do centro e no Cantón de Molíns, a partir das 12:30 horas e ata as 13:30 horas.

O día 19, ás 20:30 horas no Auditorio, terá lugar a gala musical das Letras Galegas, na que actuarán o Real Coro Toxos e Froles e Airiños de Fene. Ademais, vaise estrear unha obra de Juan Durán (Premio Reina Sofía, 2022), na que actuarán o barítono Gabriel Alonso e a soprano Patricia Rodríguez.

A escritora Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía 2023, estará o día 21 ás 19:00 horas no centro cultural Torrente Ballester para recitar poemas de Villalta e seus tamén.

O programa de actividades concluirá o día 23 cun recital musical e poético de Luísa Villalta a cargo do grupo galego Indóciles. A cita é no centro cultural Torrente Ballester ás 19:00 horas.