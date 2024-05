Alumnos en programas de formación recuperarán lavaderos de Ferrol y zona verde O Boial

El concejal de Empleo Javier Díaz anunció este martes 14 que el Ayuntamiento de Ferrol, a través de su área, ha solicitado dos subvenciones al amparo de las convocatorias de programas de empleo y formación, como el Taller dual de empleo Lavaderos de Ferrol 1 y el Programa de empleo O Boial.

“Queremos aproveitar o bo resultado da formación dual para que os veciños en situación de desemprego poidan aprender un novo oficio e realizar prácticas, o que lles facilitará o acceso ao mercado laboral”, sinalou o concelleiro.

En el caso del obraidoiro de los lavaderos, la formación que recibirán los alumnos será de la especialidad formativa de fábricas de albañilería y de cubiertas de teja y loseta. “Serán 10 os alumnos en situación de desemprego, inscritos no SPEG e cunha idade igual ou superior a 18 anos, os que se formarán durante nove meses”, informó Díaz.

Realizarán las tareas de recuperación en los lavaderos de Covas, A Pedreira (Covas), Vila da Iglexa (San Jorge) y la Feria do Dous (Serantes). Entre los trabajos a realizar están el relevo de la cubierta de placas de policarbonato por cubiertas de loseta, el relevo de caleiros y bajantes por otras de zinc, limpieza y reparación de paramentos y posterior revestimiento con mortero de cal, reposición de pavimentos con losetas de piedra sobre loseta de hormigón, envellecimiento de cantería de piedra y mejora del acceso, entre otras.

Para este taller, la consellería de Promoción del Empleo e Igualdad aportará 205.964 euros y el Ayuntamiento de Ferrol 69.324,92 euros, por lo que, en total, el taller tendrá un coste de 275.288,92 euros.

Programa de empleo O Boial

En este caso la formación y la práctica que recibirán los alumnos será en la especialidad formativa de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. “En 12 meses, 10 mozos e mozas inscritos no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil recibirán esta formación para recuperar varias parcelas no Boial”, señaló el edil.

Entre las actuaciones a realizar están trabajos de campo de identificación, señalización y caracterización de especies vegetales, limpieza y recogida de restos vegetales, preparación del terreno para nueva sementera, aplicación de tratamientos fitosanitarios, tratamientos biológicos y herbicidas, poda de árboles, entre otras.

La subvención solicitada a la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad es de 274.127 euros, mientras que el Ayuntamiento de Ferrol aportará 69.936,35 euros, ya que el coste total del proyecto es de 344.063,35 euros.