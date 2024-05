O CPR Santiago Apóstol de Narón, gaña o «VII Concurso de videopoemas Rosalía e Manuel María»

Alumnado do CPR Santiago Apóstol de Narón, co videopoema Negra sombra https://www.casamuseomanuelmaria.gal/upload/videos/vid_655/84/48.mp4 resultou gañador da VII edición do Concurso de videopoemas sobre composicións poéticas de Rosalía e Manuel María que organiza a Casa-Museo Manuel María.

Os estudantes naroneses (Pablo Bollaín Ponce, Pablo Coira Seco, Kiara Fernández Sánchez, Candela Mera Fernández, Anahit Gevorgyan Harutyunyan, Adrián López Fonticoba, Patricia López Pazos, Noa Permuy Díaz, Diego Rodríguez del Pozo, Candela Sánchez Garrido e David Villanueva Villanueva) obtiveron un dos dous premios outorgados pola Casa-Museo Manuel María durante o acto que se celebrou en Outeiro de Rei (Lugo) e en que se expuxeron os doce traballos finalistas desta edición, entre os máis de medio centenar presentados por distintos centros educativos de toda Galicia.

O outro premio recaeu nun videopoema A xustiza pola man, elaborado por Noa Cabaleiro Ribadulla alumna do IES nº 1 da Estrada. Así mesmo, Sofía Regueiro, do IES Monelos da Coruña, obtivo un accésit por Rosas.

O xurado do certame, composto polo realizador Omar Rabuñal Varela, o profesor e guionista, Eduardo Álvarez González, e a profesora e guionista, Anxa G. Refoxo, premiou o videopoema Negra sombra, do alumnado do CPR de Narón, “polo potente e coherente resultado que consegue esta obra coral en feminino utilizando a iluminación como recurso dramático, complementado cunha posta en escena en branco e negro como única gama de cor”.

O concurso de videopoemas que organiza a Casa-Museo Manuel María ten por finalidade potenciar a creatividade artística a través da harmonía entre palabra e imaxe e difundir a obra de Rosalía e Manuel María.

Esta sétima edición contou con participantes de centros educativos de Lugo, A Estrada, Portas, As Pontes, Miño, A Coruña, Vigo, Compostela, Pontevedra, Ourense, Sarria, Nigrán, Ponteareas, Narón, Ames, Zas, Cotobade, Ordes, Fisterra e O Saviñao.