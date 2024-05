Rey Varela está construyendo con su buen hacer un Ferrol vivo, en marcha y dinámico

José Carlos Enríquez Díaz

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, dió a conocer que la Junta de Gobierno Local JGL aprobó el expediente de contratación de la obra de aglomerado de la calle Doctor Baldomero Beceiro, en Serantes, incluida en el Plan Único de Obras y Servicios POS+2022.

Se trata de una actuación que hasta el momento no había sido ejecutada, a pesar de contar con una aportación provincial del 2022. Rey Varela recordó que en noviembre del año pasado la Diputación de A Coruña concedió una prórroga del plazo de adjudicación de las inversiones pendientes incluidos en el POS+2022 hasta el 30 de noviembre de 2024, entre los que se encuentra este aglomerado.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, afirmó que “o Goberno local segue centrando en resolver os problemas do día a día dos veciños”, tal y como se puede comprobar con los temas tratados este lunes 6 en la Junta de Gobierno Local JGL.

“Os veciños de A Graña levan anos soportando o mal estado no que se atopa a galería grande do local veciñal, e hoxe damos un paso para solucionar este problema coa aprobación do proxecto de reparación e substitución de dita galería”, informó.

La galería forma parte de un edificio municipal, ubicado en el número 24 de la calle Real Alta, ocupado parcialmente por la AVV de La Graña. “Coa execución das obras contempladas no proxecto pretendemos garantir a súa estabilidade estrutural, mellorar as súas condicións actuais de habitabilidade, e recuperar, na medida do posible, o aspecto orixinal dunha parte importante dun inmoble protexido”, aseguró el alcalde.

Los políticos comprometidos con su ciudad son aquellos que priorizan el bienestar y el desarrollo de su comunidad por encima de intereses personales o partidistas. Estos líderes demuestran una profunda conexión con los ciudadanos a quienes representan y trabajan incansablemente para abordar sus necesidades y preocupaciones.

Así, pues, Rey Varela está construyendo con su buen hacer un Ferrol vivo, en marcha, dinámico… Ha sido una lástima ver que este rumbo se paraba con el gobierno de Ángel Mato por un puñado de votos y por un pacto de perdedores, que solo se pusieron de acuerdo para que no gobernara el partido más votado, el Partido Popular. La estabilidad de Ferrol pasa por conseguir la confianza de la mayoría de los ciudadanos que permita ejercer un liderazgo no solo dentro del ayuntamiento sino también fuera. Si un alcalde es rehen de algún partido o del suyo propio no será capaz de conseguir atraer las inversiones públicas y privadas necesarias.

La clave para que Ferrol siga prosperando es la continuidad, una ciudad que cambia de proyecto cada cuatro años no es viable. El señor Mato, encerrado en su despacho, soñaba con una ciudad de maravillas, y creo que la tiene en la cabeza, pero los ciudadanos demandan que Ferrol se gobierne día a día…

Rey Varela está demostrando a los ferrolanos que ejerce su función con integridad, compromiso y empatía hacia los ciudadanos a quienes representa. Está demostrando su capacidad de escuchar las necesidades y preocupaciones de los habitantes, así como de tomar decisiones informadas y equitativas que benefician a todos los sectores de la sociedad, fomentando la participación ciudadana, promoviendo espacios de diálogo y colaboración para construir una ciudad más democrática y participativa. Un buen político puede contar con excelentes asesores en comunicación que le ayuden a construir sus mensajes, pero un líder debe tener o desarrollar excelentes dotes comunicativas para hacer llegar sus ideas y sus proyectos con su propio estilo. No se trata solo de ofrecer datos e ideas; el político debe ser capaz de conectar con la ciudadanía, siendo transparente, transmitiendo sus emociones y manteniendo una coherencia entre lo que dice y lo que ha hecho (y hará) en su trayectoria política, personal y profesional.

José Manuel es una persona joven, que engancha con sus palabras y sus razonamientos, se le nota, en todo momento, su ferrolanismo y su entrega, lo que hace asegurar que seguirá cosechando votos de «un lado y de otro» ya que como él dice «lo importante es Ferrol y sus ciudadanos, sin importar las siglas politicas».

La honestidad y la responsabilidad son pilares fundamentales de su actuación, velando siempre por el interés público y gestionando los recursos de manera responsable y transparente. Algunos filósofos de la antigüedad consideraban que los mejores gobernantes son los que conocen más del ámbito de los asuntos públicos, aquellos que comparten el compromiso de la búsqueda de la verdad, la honestidad y la ética o bien común.

Nuestro alcalde trabaja con pasión y dedicación por el bienestar de los ferrolanos, siendo un ejemplo de liderazgo, honestidad y compromiso con el progreso y la calidad de vida de todos sus ciudadanos. Es que un alcalde sabe estar en los grandes temas y también en los pequeños, los del día a día, los que afectan al vecino.

Tener entusiasmo es fundamental. Este valor deja huella y se refleja en todo lo que se hace, notándose en el día a día y, por supuesto, en los resultados finales. Cada día más, se necesitan figuras que sientan pasión por lo que hacen como políticos y que brinden con entusiasmo un servicio público que mejore la calidad de vida de las personas que van a gobernar.

Un buen alcalde, además de al horizonte, ha de mirar al suelo y estar al lado de sus vecinos como lo hace José Manuel.