Amena charla del presidente del Racing, «que sueña con el ascenso», en la Cátedra «Jorge Juan»

Amena fue la charla que ofreció en la tarde de este jueves, día 8, en la sala Calos III de Exponav, organizada por la Cátedra «Jorge Juan», el activo Presidente del Racing de Ferrol Manuel Ángel Ansede Sánchez, bajo el título de «Racing Club Ferrol. Orgullosos de Ferrol, un sentimieto» en torno a la larga historia del club , ya centenario, y con un espectacular crecimiento de socios que ya van camino hacia los nueve mil, aumentando cada día.

Entre los asistentes, de la vida social, cultural y deportiva de la ciudad, se encontraban el Almirante del Arsenal vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz y su esposa, Daría Blanco Núñez; la vicerrectora del Campus de Esteiro de la UDC, Ana Isabel Ares Pernas; la directora de la Cátedra, Sonia Zaragoza; el exalcalde Manuel Couce Pereiro, que «fue en sus tiempo » cronista deportivo, el comandante-jefe del Tercio del Norte de la Infanteria de Marina, coronel Francisco Guerrero Mayol; los comandantes-directores de las Escuelas de Especialidades de la Armada ESENGRA y «Antonio de Escaño» capitanes de Navío José Luis Guevara Romero y Tomás Luís Cordón Scharfhausen; el gerente de la fundación Exponav, Rafael Suárez; asi como el expresidente José María Criado, para el que Manuel Ansede pidió un aplauso, y no podían faltar personas vinculadas al club, veterano ya como decimos, que es toda una institución, un estandarte del futbol gallego, en plan de superación y con sueños de alcanzar y escalonar un paso más en camino de la Primera División.

Ansede, que fue presentado por la directora de la Cátedra, pidió la colaboración y ayuda de muchos más patrocinadores, ya que una sociedad deportiva del calibre del Racing no solamente la sostienen cuatro directivos y once jugadores, sino que el club es de la Ciudad, explayándose ampliamente con amplia información sobre la historia del club y los distintos pasos que a lo largo se dieron hasta llegar a estos momentos llenos de profesionalidad, sobre el entrenador y el equipo técnico, de los avances en la mejora del Estadio de La Malata,y obras que todavía faltan, de los proyectos para una ciudad deportiva, etc. sin olvidarse del presupuesto actual que se maneja para el mantenimiento de todo lo deportivo referente al Racing.

Total, una charla amena, llena de ferrolanismo y en la que destacó el esfuerzo insuperable de un Club, primero por mantenerse en la segunda divisiòn y segundo por seguir aspirando «a mucho mas».