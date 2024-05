Alumnado do IES de Cedeira deseña un vehículo de inercia

Quince rapaces do IES Punta Candieira van participar na XI edición do reto “Hiperbaric Challenge”, un desafío educativo que consiste en deseñar e construír un vehículo de inercia. O Concello de Cedeira vén de confirmarlle ao equipo “Discalzos Racing Team” a financiación do desprazamento en autobús -2.178€- para que poida estar os días 21 e 22 de xuño en Burgos e participar na proba.

É un apoio importante para un proxecto que ten mobilizado xa unha auténtica ola de solidariedade tanto en Cedeira como noutros municipios.

A profesora Dulce Rodríguez Anido fala con entusiasmo do traballo do alumnado e profesorado para este concurso, ao que adican o seu tempo non lectivo e que está a atopar unha acollida extraordinaria entre familiares, veciñanza e tecido empresarial non so da propia Cedeira, senón tamén de Narón, Ortigueira, Mugardos, Cerdido e Valdoviño.

Ademáis da aportación do Concello, teñen reunido xa máis de 3.000€ para sufragar gastos de aloxamento e manutención e un patrocinador prestoulles unha furgoneta para levar o vehículo. Para seguir sumando recursos, montarán un posto no feirón de Cedeira este domingo, día 12, para vender diferentes artigos cedidos polas empresas colaboradoras.

O “Hiperbaric Challenge” é un desafío dirixido a espertar vocacións científico-tecnolóxicas. O concurso está dirixido a alumnado de 3o e 4o de ESO, Bacharelato e ciclos de grao básico, medio ou superior de toda España, e consiste en desenvolver o proxecto do coche de inercia de principio a fin, incluíndo os aspectos técnicos e de deseño, así como cuestións empresariais, de marketing e xestión.

O IES Punta Candieira xa levara un premio na edición de 2020 do certame, pero daquela o covid obrigou a desenvolver o concurso de xeito virtual. Desta volta, o “Discalzos Racing Team” vai a por todas, cun alumno e unha alumna de pilotos. A construción do coche, no que se procurou a

máxima eficiencia coa utilización de materiais reciclados, foi cousa do alumnado do ciclo medio de Mantemento Electromecánico e o superior de Mecatrónica Industrial.

Colaboran no proxecto tamén mozos e mozas do ciclo medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas, que buscaron patrocinios e mecenazgos con grande éxito.

Viaxarán ata Burgos 15 alumnos e alumnas e dous profesores. O día 21 de xuño deberán facer unha presentación do seu prototipo diante de preto dunha vintena de centros educativos de todo o país e do xurado, e xa o sábado 22 de xuño disputarán a carreira, en varias mangas que baixarán desde o castelo ata o centro da cidade.

Tanto o alcalde de Cedeira, Pablo Diego Moreda Gil, como o primer tenente de alcalde, José Antonio Rodríguez Arribe, e o concelleiro de Educación, Noel López, asistiron recentemente a unha presentación do proxecto por parte do alumnado, no que puideron coñecelo de primeira man.

Desde o goberno municipal poñen en valor o espíritu emprendedor da mocidade e destacan que a iniciativa é unha mostra do dinamismo dos ciclos formativos do IES Punta Candieira. “A Formación Profesional de calidade, con ciclos nos que os rapaces e rapazas estean motivados e logren unha boa capacitación é a porta para a súa inserción laboral”, destacou o alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, que expresou o orgullo do Concello polo traballo da rapazada.

“Desde o goberno local o que temos que facer é apoialos, neste caso a través deste patrocinio, e como facemos noutros casos, coas axudas ás Anpas, por exemplo, ou coa execución de melloras nos centros educativos”, apuntou.