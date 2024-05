Narón acolle as “I Olimpíadas Nacionais Escolares de Seguridade Viaria”

O Pazo da Cultura de Narón acolle este xoves 9 a primeira edición das Olimpiadas Nacionais Escolares de Seguridade Viaria nas que participan uns 150 escolares de Narón, Viveiro, Madrid e Navarra

A alcaldesa da cidade, Marián Ferreiro, será a encargada de inaugurar o evento, que contará coa participación de cinco centros de ensino e cuxo alumnado desenvolverá unha serie de probas entre as 10:00 e as 13:30 horas.

O presidente da Confederación Nacional de Autoescolas, Enrique Lorca; a Xefa provincial de Tráfico na Coruña, María Victoria Gómez; o tenente xefe do destacamento de Tráfico da Garda Civil, Francisco Javier López; o edil de Seguridade Cidadá de Narón, José Oreona, os policías locais Jose Carballido, de Narón, e Sergio Induráin, de Pamplona, e outros representantes da corporación local naronesa, estarán presentes na convocatoria.

O edil de Seguridade Cidadá avanzou que participarán nestas olimpiadas os escolares do CEIP Piñeiros que integran o equipo Universión, gañadores das Olimpíadas escolares de Seguridade Viaria celebradas o pasado mes de abril no Pazo da Cultura.

Xunto con este centro naronés tamén participará o equipo “Los/as Ayalas”, do CPR Ayala; alumnado do colexio CEDE San Cernín de Pamplona (Navarra); do colexio CPB Tirso de Molina de Colmenar Viejo (Madrid) e do CEP Lois Tobío de Viveiro (Lugo).

A convocatoria dividirase en catro partes: unha teórica, outra audiovisual, unha terceira artística e a última consistirá en descubrir unha palabra oculta. As preguntas serán sobre temas abordados nas aulas e no apartado audiovisual proxectarase un proxecto creado por cada equipo, que será puntuado por un xurado.

Na fase artística exhibirán o exercicio plástico realizado, que tamén puntuará o xurado, e finalmente, collendo como referencia os aros das olimpíadas nacionais trataranse os seguintes temas: educación viaria, primeiros auxilios, igualdade, inglés e medio ambiente.

Rematadas as diferentes fases procederase a sumar o test final e a puntuación da totalidade das probas, de onde sairá o equipo gañador desta convocatoria estatal para, a continuación, proceder á entrega de premios.