Agenda zona norte- sábado, 4 de mayo 2024

—-Quedan 241 días para finalizar el año.

Día Internacional de Star Wars.La fecha fue elegida debido al juego de palabras en inglés «May the 4th» (4 de mayo), que parece «May the Force be with you» (‘que la Fuerza te acompañe’), frase icónica de las películas Star Wars.

Día Internacional de los Bomberos, decidido el 4 de enero de 1999, fecha de la muerte de cinco bomberos durante un incendio en Australlia.

—-LA IGLESIA CATÓLICA celebra la festividad de los Santos Ciriaco, Florián y Paulino; Santas Pelagia y Antonia.

—-TAL DIA COMO HOY

(1589) – Una escuadra inglesa mandada por Francis Drake ataca A Coruña.

(1970) – El petrolero Polycomander naufraga en la ría de Vigo, ocasionando grandes daños ecológicos.

—-EL TIEMPO EN FERROL

Se anuncia un día con viento y lluvia Habrá una temperatura máxima de 15 º y una mínima de 14º. Lluvia probable 70 %. Humedad 85 %. Viento, 31 km/h.

—-HORARIO DE VISITAS A LA ERMITA DE CHAMORRO

–Se podrá visitar la ermita en horario ininterrumpido de 12.00 a 19.00 horas, de miércoles a domingo.

—-HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 4 de mayo tienen el signo del zodiaco Tauro.

—-“MAYO SOLIDARIO

–La campaña ‘Mayo Solidario’ de Gadis se extenderá hasta el 1 de junio a lo largo de 201 supermercados situados en Galicia y Castilla y León, entre ellos los de Ferrol.. Los clientes interesados podrán aportar bien alimentos no perecederos o bien una donación económica en el momento de pagar su compra. Serán entregados al Banco de Alimentos

Entre los alimentos más demandados están legumbres, leche, arroz, aceite, conservas y cereales.

—-EN EL CONCELLO

12.00 h.- La concejal de Educación, Patricia Cons, asiste a los actos conmemorativos del 50º aniversario del C.P.R. Plurilingüe Santa Juana de Lestonnac (Madre Lestonnac, s/n- Caranza).

12.00 h.- La concejal de Muller, Infancia e Multiculturalidade, Elvira Miramontes, asiste a la inauguración de la exposición de Playmobil Recreación de batallas históricas de la Armada.

19.00 h.- El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, asiste al partido de O Parrulo FS-Barça Atletic (pavillón de A Malata).

19.00 h.- La concejal de Turismo, Maica García, asiste a la procesión del Cristo de los Navegantes.

21.15 h.- El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, asiste a la entrega de trofeos del I Torneo de Veteranas Cidade de Ferrol (pavillón de Esteiro)..

LA DIÓCESIS EN FERROL

-El obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos continúa con la visita pastoral al arciprestazgo de Ferrol.

A las 18.00 horas, visita a la parroquia de las Angustias de Ferrol y encuentro con los grupos parroquiales.

A las 19,20 horas, “hora Mariana” y encuentro con los miembros de la cofradía de las Angustias.

A las 20.15 horas, Eucaristía con los cofrades y feligreses.

—-EN LA ARMADA

–A las 12.00 horas en la Sala de Levante del Edificio Sala de Armas del Arsenal de Ferrol, dará comienzo la primera exposición que realiza la Asociación gallega de coleccionistas de Playmobil. En esta ocasión se trata de dioramas que recrearán diversos escenarios de batallas navales donde participó la Armada a lo largo de la historia. Preside el Almirante del Arsenal, VA Ignacio Frutos Ruiz

—-ACTOS EN HONOR AL CRISTO DE LOS NAVEGANTES

–A las 19.00 horas en la iglesia del Socorro, Eucaristía a la que seguirá una procesión extraordinaria, organizada por la cofradía de la Soledad, acompañando la imagen procesional del Cristo de los Navegantes, que cumple su 75 aniversario. Esta procesión se celebra los Miércoles Santo, pero este año tuvo que anularse por la inclemencia del tiempo.

—-EN LO DEPORTIVO

–Hasta mañana domingo, día 5, se celebrará el «LXIV campeonato gallego individual de pesca submarina, homenaje a Ramón Martínez Bértalo», organizado por la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas (Fegas) y por el Club del Mar Ferrol en colaboración con el Ayuntamiento de Ferrol.

La competición, para la que hay 50 personas inscritas, se desarrollará en dos zonas principales (junto con otras tres de reserva): una entre el faro de Prioriño hasta la costa de San Xurxo y otra desde este último punto hasta la playa de Marmadeiro.

–En el pabellón de As Lagoas, en Narón, segunda edición de la Jornada Liga Gallega de Halterofilia, que se celebrará este sábado. La competición se desarrollará en seis turnos, que tendrán lugar cada dos horas, desde las 9:00 hasta las 19:00 horas y habrá también una exhibición de la cantera propia del club Gaman, a cargo de once menores.

–A las 18.15 horas O Esteo recibe en el Pabellón Polideportivo Municipal de A Fraga (As Pontes) la visita del Racing de Mieres F.S., en el encuentro correspondiente a la vigésimo novena y penúltima jornada de la temporada en la Segunda División «B»

–A las 19.00 horas en el Pabellón de A Malata, 29ª jornada de la Segunda División en un partido que se disputará entre el O Parrulo Ferrol y el Barça Atletic.

–La Federación Gallega de Baloncesto (FEGABA) y Armada Española APLAZAN la I edición del Torneo 3×3 “Jornada Histórica de la Armada” hasta el próximo día 15 de junio. Consultadas las previsiones meteorológicas para este domingo, 5 de mayo; fecha para la que estaba previsto el Torneo, ambas entidades deciden aplazar el mismo hasta el próximo 15 de junio y garantizar así que la actividad, diseñada para celebrarse completamente en exterior, pueda desarrollarse sobre seguro y garantizando lo disfrute de todos los participantes.

—-FERIAS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

—-El barrio ferrolano de Canido celebra hasta el día 5 de mayo las tradicionales Festas dos Maios. Durante estos días las calles del barrio se llenarán de color y flores para recibir la primavera y acogerán actuaciones musicales y conciertos, mercadillos populares, juegos, obradoiros, actividades en familia… Tampoco faltará el toldo da Tafona o la comida vecinal.

Culminará en la jornada del domingo 5 en el Parque Antón Varela con las actividades lúdicas y educativas que tendrán lugar desde las 18.00 horas. El precio de las entradas es desde 25 euros.

As Pontes

–-Hoy sábado, día 4- Ruta a caballo y comida popular que se celebrará en A Faeira,

El evento comenzará a las 09.30 horas con la recepción de los participantes. A las 10.00 horas dará inicio la ruta a caballo y a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne en honor a la Virxe de Fátima seguida de procesión. A las 13.30 horas habrá actuación de gaiteiros y a las 14.00 horas dará inicio la sesión vermú con el dúo Caramelo.

A las 15.00 horas tendrá lugar la comida popular (pulpo, carne asada, postre, café y chupito) seguida de sorteos.

Por la tarde el dúo Caramelo animará la fiesta.

–Domingo, día 5. Nueva edición de la Andaina Solidaria en Marcha Contra o Cancro a favor de la AECC.

En la andaina podrán participar niños/as, jóvenes y adultos, tendrá un recorrido de aproximadamente 5 kilómetros y su punto de salida será en la Casa Consistorial a las 11.00 horas.

El coste de inscripción será de 5 euros adultos y de 3 euros niños/as hasta 12 años.

Cabanas

Fiestas patronales en la parroquia de Santa Cruz do Salto

–Hoy sábado, día 4, las 13.30 horas con la sesión vermú con el dúo Maracuyá y una gran churrascada con un menú a base de callos, churrasco, postre, bebida, café y chupitos. Finalizada la comida, proseguirá la fiesta.

El precio de la churrascada será de 28 euros/adultos, 14 euros/niños/as de 10 a 15 años y gratis/menores de 10 años.

Domingo, día 5, a las 13.15 horas se oficiará la misa solemne. A continuación habrá sesión vermú con el grupo Boreal.

En Cerdido

-Hoy sábado, día 4, A las 13,30 horas comienza en la parroquia de Os Casás la Romeria de Santa Lucía en honor a la Ascensión. Finalizado el acto religioso la formación Jaque animará la sesión vermú.

Por la noche, a las 23.00 horas, comenzará la verbena con Jaque y el dúo Acherizate.

En Fene

–Hoy sábado, día 4, IX Encontro das lavandeiras de Sillobre

Los actos darán inicio a las 12.30 horas con la apertura de la jornada. A partir de las 12.30 horas también tendrá lugar la recreación del lavado y a las 13.30 horas una amena comida.

A las 16.00 horas dará inicio la salida en lancha desde Perlío con llegada a las 17.30 horas y subida a pie a Sillobre. También a partir de las 17.30 horas habrá juegos populares para los más pequeños. A las 18.30 horas se estima la llegada a Sillobre donde tendrá lugar la recreación del oficio de las lavandeiras y la actuación de Airiños de Fene.

A las 20.30 horas actuará el grupo Os da Agora y los presentes podrán degustar bocadillos de liscos y vino o cerveza a un precio de 8 euros.

Durante la jornada habrá puestos de artesanos y artesanía en vivo; cestería, bolillos, pan, fiado de lana, calceta, torno, talla, cerámica, lino…

En Neda

—- Neda celebra una nueva edición de “Neda, a Petiscos” un programa de degustaciones en los establecimientos hosteleros del municipio para promocionar los productos de las panaderías locales entre vecinos y visitantes. Los pinchos serán gratuitos con la consumición.

Las jornadas de degustación en este finde serán hoy sábado, día 4, y el domingo 5.

—-EN CUANTO A MUSEOS Y EXPOSICIONES

En Ferrol

–El Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol acoge la exposición fotográfica de Bernardo Pérez, hasta el día 26.

–En la Fundación Exponav continuarán las visitas guiadas gratuitas al museo, la primera de ellas el sábado 11 con un recorrido por la primera planta con el título “Un Arsenal ilustrado”, y la segunda el Día das Letras Galegas, 17 de mayo, con “Unha historia da construción naval”, ésta por la planta baja y en gallego. Al día siguiente, el 18, se celebra el Día Internacional de los Museos y con este motivo durante todo el día habrá jornada de puertas abiertas, de manera que las personas interesadas pueden conocer la colección expuesta en Herrerías de manera gratuita.

–Museo Naval. Exposición de los distintos museos de la comarca. Lunes cerrado

–Museo de Historia Natural (Plaza de Canido) .

–Museo de la Semana Santa (entrada por los jardines de San Francisco). Puede visitarse de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas los fines de semana, y de 12.00 a 14.00, de martes a viernes (los lunes permanece cerrado).

–Castillo de San Felipe, Se puede visitar gratuitamente de 10.00 a 14,.00 h. y de 16.00 a 20.00 horas.

En Mugardos

–Centro de Interpretación Caldoval, en Mugardos. Entrada gratuita. El horario de apertura es de martes a domingo de 10.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.00 horas.

En Fene

–Casa da Cultura-Del lunes 6 de al jueves 30 de mayo en la sala de exposiciones temporales da Casa da Cultura “Pingas de humor crítico”, exposición de humor gráfico, caricatura e ilustración de Xoan Andrade Vidal.

–Museo do Humor Xaquín Marín-Miércores, día 15 , a las 18.00 horas, Obradoiro de banda diseñada a cargo del dibujante Santy Gutiérrez

