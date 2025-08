Posta en marcha de programas de conciliación e corresponsabilidade e de atención a mulleres en situación de vulnerabilidade

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitou ós nenos dunha das iniciativas financiadas, a de conciliación. Con este programa a asociación ferrolá leva atendidos desde o inicio do mesmo preto de 160 menores de entre 4 e 15 anos a través deste programa que facilita a conciliación e a corresponsabilidade.

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, e a directora xeral de Promoción de Igualdade, María Quintiana, visitaron ós nenos do programa Camiño cara a corresponsabilidade, unha iniciativa posta en marcha polo Patronato Concepción Arenal e financiada con cargo á liña de axudas do Plan Corresponsables da Consellería de Política Social e Igualdade – cofinanciado co Ministerio de Igualdade do Goberno de España- para facilitar a conciliación e promover a corresponsabilidade con iniciativas desenvolvidas desde as entidades de iniciativa social.

Este é un dos programas das 13 entidades galegas, entre as que tamén se atopa a Asociación de Movilidad Humana para la Colaboración y el Desarrollo de Ferrol, que este ano se beneficiaron desta liña de axudas dotada con 300.000 euros de orzamento.

Neste sentido, esta iniciativa que se desenvolve durante todo o ano e que conta cunha achega autonómica de 40.000 euros, propón un servizo de coidador para as familias usuarias da entidade a través da realización de diferentes actividades de carácter lúdico. A través deste programa, o Patronato Concepción Arenal leva atendidos desde o inicio do mesmo preto de 160 menores de entre 4 e 15 anos.

Co Plan Corresponsables o Goberno galego apoia o desenvolvemento de actuacións orientadas a facilitar a conciliacion das familias con menores ao cargo de ata 16 anos de idade mediante a creación de bolsas de coidado profesional, a través da creación de emprego de calidade no sector dos coidados e plans de formación e sensibilización en corresponsabilidade e coidados destinados aos homes e ás familias.

Ademais, a Xunta ten outra liña de apoio ás entidades sociais sen ánimo de lucro dotada de 1,9 millóns de euros para o desenvolvemento de proxectos para a atención de mulleres en situación de vulnerabilidade, cofinanciada parcialmente por la Unión Europea en el marco del programa FSE+ Galicia 2021-2027. No caso do Patronato Concepción Arenal, conta cun apoio tamén de 40.000 euros para desenvoler o programa de mediación intercultural de mulleres.

Martina Aneiros destacou o importante labor que desenvolven as entidades de carácter social como o Patronato Concepción Arenal no ámbito da igualdade de xénero, “un traballo que a Xunta apoia a través de dúas convocatorias que suman 2,2 millóns de euros”. Esta aportacións, segundo indicou Aneiros, permiten ás entidades “desenvolver programas de atención especializada a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, así como iniciativas que facilitan a conciliación e a corresponsabilidade das familias con menores ao cargo de ata 16, como é o caso do programa que leva a cabo o Patronato Concepción Arenal”.

María Quintiana alabou o traballo da entidade Patronato Concepción Arenal, un exemplo da ampla rede de asociacións galegas con traxectoria e comprometidas con seguir dando pasos adiante en materia de igualdade. Nese sentido, lembrou que é imprescindible o compromiso de todas as administracións, por iso volveu lamentar o recorte de preto de 50 millóns de euros do Goberno centro ao Plan Corresponsables, que supón que Galicia recibirá xa este ano 2,3 millóns menos do Ministerio de Igualdade.