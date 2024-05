Abierta en Ortigueira la preinscripción ‘Almorzos na Escola’ para el curso 2024/25

El Concello de Ortigueira, a través de la concejalía de Servizos Sociais e Igualdade, ha abierto el plazo de preinscripción en el servicio de ‘Almorzos na Escola’ para el próximo curso escolar 2024/25.

Esta iniciativa, integrada dentro del programa municipal de conciliación ‘Conciliortigueira’, ofrece una solución a aquellas familias que necesitan coordinar la vida familiar y laboral, ocupándose de los y las menores en horario de 7:30 a 9:30 horas, previo al inicio de la jornada escolar.

Las familias que estén interesadas en este servicio deberán hacer una preinscripción en el Registro del Concello o en la sede electrónica desde este jueves, 2 de mayo, hasta el día 15 del mismo mes.

De esta forma, el alumnado del CEIP José María Lage, además de poder desayunar en el propio centro, aprenderá sobre hábitos de alimentación saludable y participará en actividades de fomento e la educación en igualdad.

Al igual que en ediciones anteriores, se ofertan tres modalidades diferentes del servicio: a diario con almuerzo; a diario sin almuerzo; o días sueltos con almuerzo.

Se puede obtener más información en el Centro de Información á Muller (CIM) de Ortigueira, en el Centro Social o en el teléfono 981 402 542.

La concejala de Servizos Sociais e Igualdade, Elisa Dorna, subraya la importancia de una actividad “altamente demandada y valorada por las familias de Ortigueira”.

“Almorzos na Escola’, además de ofrecer una solución a aquellos padres que no tienen todo el tiempo que querrían para ocuparse de sus hijos por las mañanas, da a los niños la posibilidad de aprender sobre alimentación saludable e igualdad mientras se divierten e interactúan los unos con los otros”, afirma Dorna.

«Conciliortigueira»

El programa ‘Conciliortigueira’, que está cofinanciado entre el Concello de Ortigueira y la concejalía de Política Social e Promoción da Igualdade, no solamente ofrece este servicio de almuerzo durante el periodo lectivo. La actividad ‘Sen Cole no Cole’ también se integra dentro de esta iniciativa y ofrece un servicio de conciliación laboral y familiar durante los períodos no lectivos como la Navidad o la Semana Santa.