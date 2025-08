Pontedeume e Miño impulsan o valor do castro de Centroña-Perbes

Os Concellos de Pontedeume e Miño recibirán unha achega de máis de 30.000 euros do GALP Golfo Ártabro Norte para desenvolver un proxecto de estudo, conservación e divulgación do castro de Centroña-Perbes. A axuda forma parte do programa de dinamización do territorio costeiro financiado polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura (FEMPA) 2021–2027.

O castro de Centroña-Perbes, situado entre ambos municipios, é considerado un dos xacementos castrexos con maior potencial do noroeste peninsular, tanto polo seu tamaño como polo seu estado de conservación. Con todo, continúa a ser un gran descoñecido dentro do patrimonio arqueolóxico galego. Por iso, os dous concellos decidiron sumar esforzos e traballar conxuntamente na súa posta en valor.

O proxecto presentado contempla a elaboración dun estudo histórico rigoroso, a redacción dun plan de conservación arqueolóxica e o deseño dunha campaña informativa que inclúe accións nas redes sociais, a creación dunha páxina web divulgativa e a instalación de paneis interpretativos no contorno do xacemento.

O orzamento total ascende a 38.236 euros. O GALP cubrirá o 80 % do custo, mentres que os Concellos de Pontedeume e Miño asumirán o 20 % restante.

O alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, destacou que este proxecto é «unha mostra do que podemos conseguir cando dous concellos veciños cooperan na defensa do patrimonio común e facelo da man de Miño é a mellor maneira de darlle o impulso que merece.”

Pola súa banda, a concelleira de Turismo, Ángela Piñeiro, sinalou que “Centroña-Perbes pode e debe ser unha referencia cultural e un motor de desenvolvemento local sostible. Poñelo en valor é unha obriga e unha oportunidade.”