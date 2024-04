Nueve escuelas de danza de Ferrolterra se reúnen en Odeón para la VI Gala del Día Internacional de la Danza

El Centro Comercial Odeón de Narón acoge este sábado a partir de as 18:30 horas la VI Gala con motivo del Día Internacional de la Danza, que se celebra el 29 de abril; En la que participarán 9 escuelas de danza de Ferrolterra: All Dance Studio, May Dance Studio, Renbu-Kan Danza, Seven And, Paso a Paso, Estudio de Danza Allegro, UPA. Un Paso Adelante, Amei Escuela de Danza, Cbd Narón.

En total, está previsto que participen aproximadamente 200 bailarines, que realizarán exhibiciones de diferentes estilos de baile: clásico, ballet, jazz, funky, urbano, hip hop, waacking, y baile deportivo (danza coreográfica y latinos).