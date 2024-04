O festival ‘Pontedeume, Vila do Libro’, ten logotipo

‘Pontedeume, Vila do Libro’ avanza cara á celebración do festival, que terá lugar do 23 ao 25 de agosto de 2024. Nesta fase de deseño do festival literario, lánzase o logotipo da marca ‘Pontedeume, Vila do Libro’.

“Unha marca que identifica a aposta de Pontedeume en configurarse como Vila do Libro e expón con iso unha proposta de dinamización cultural de calidade, centrada no libro, a literatura e en todo o seu imaxinario, que se integra nun espazo urbano involucrando á cidadanía e articulando novas redes de colaboración entre os ámbitos cultural, social e económico da contorna sobre o que actúa”, explica Alejandra Bellón, concelleira de Cultura.

A imaxe gráfica do logotipo recolle como icona a visualización dun elemento arquitectónico recoñecible e identificable, como é a ponte, sobre o que extraeuse a imaxe dun libro desde perspectiva frontal.

Escolleuse unha tipografía con remates celtas e medievais, modificándoa a nivel gráfico para modernizala. No seu conxunto trátase dunha imaxe claramente identificable con Pontedeume e o proxecto Vila do Libro.

O Concello de Pontedeume converterase este ano na primeira vila do libro galega, un proxecto que busca reivindicar a literatura con actividades ao longo de todo o ano. Neste sentido, o evento central da iniciativa será o festival literario que se celebrará na vila eumesa do 23 ao 25 de agosto.