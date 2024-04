Prazo de preinscripción do PAI As Viñas, Cabanas

Desde o 1 ao 15 de maio de 2024 permanecerá aberto o prazo para presentación da preinscrición no Punto de Atención á Infancia As Viñas (PAI As Viñas) para o curso 2024/2025, cuxa oferta provisional de prazas é a seguinte:

0-1 años: 4 prazas

1-2 años: 6 prazas

2-3 años: sen prazas

As devanditas solicitudes deberán presentarse de maneira preferente no Rexistro da Sede Electrónica do Concello de Cabanas ou, de non ser posible, no Rexistro Xeral do Concello en horario de oficina. Xunto a solicitude, deberá achegarse a seguinte documentación segundo a situación de cada unidade familiar:

Libro de familia (se non se ten, certificado de nacemento e matrimonio, se procede).

DNI das persoas proxenitoras ou representantes legais.

Declaración do IRPF ou certificado de exención do ano 2022.

Tarxeta do INEM ou nómina, no caso de estar en activo.

Certificación positiva ou negativa de percepción económica do INEM (no caso de situacións de desemprego).

Certificado de ingresos por pensións nacionais ou estranxeiras emitido polo organismo pagador (de ser o caso).

Certificado de discapacidade ou médico de enfermidade (de ser o caso).

Pagamentos fraccionados dos profesionais autónomos (de ser o caso).

Sentenza que acredite a nulidade matrimonial, separación ou divorcio (de ser o caso).

Certificado de empadroamento, no caso de non corresponder ao Concello de Cabanas.