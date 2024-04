Chelo Loureiro visita los colegios de Ferrol

La productora ferrolana Chelo Loureiro ha comenzado este miércoles 24 en el CEIP de Ponzos una ronda por los colegios de Ferrol para compartir con los escolares su Goya y sus experiencias profesionales.

Se trata de un compromiso que adquirió con el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en su recepción institucional en el Ayuntamiento de Ferrol tras ser galardonada con cuarto Goya en la categoría de Mejor Cortametraje de Animación por To Bird or Not To Bird, de Martín Romero, producido junto a Iván Miñambres.

El año pasado recibió el Goya en la categoría a Mejor Película de Animación por Unicorn wars, de Alberto Vázquez, producida junto a Iván Miñambres y Nicolás Schemerkin. También en 2022, en la misma categoría, por Valentina.

Chelo Loureiro estará el lunes 29 de abril en el CEIP Pazos y jueves 2 de mayo en el CEIP Isaac Peral.