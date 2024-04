Melloras nas instalacións do CEIP A Barqueira de Cerdido

O alcalde de Cerdido, Alberto Rey, recibiu no CEIP A Barqueira ao xefe territorial de Educación da Xunta de Galicia, Indalecio Cabana, para coordinar as obras de renovación do vestiario do patio que restaban para completar a actuación de mellora e mantemento das instalacións.

Durante a visita, Cabana anunciou que a Xunta de Galicia valorará tamén a posibilidade de levar a cabo a renovación do tellado do patio do centro, convertendo así o espazo nun local apto para realizar xogos e eventos durante todo o ano.

O rexedor, Alberto Rey, quixo subliñar “o compromiso, tanto do delegado de Educación como da Xunta de Galicia, á hora de amosarnos o seu apoio para realizar investimentos en distintas infraestruturas no noso municipio que redundan nunha mellora dos servizos para a nosa veciñanza”.

Rey recalcou que “todos estes investimentos están encamiñados a establecer unha ensinanza de calidade, que é unha das prioridades do noso equipo de goberno”