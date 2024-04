Editorial-Trece años de Galicia Ártabra

Un año más «Galicia Ártabra» ha otorgado los premios «Ártabros» a aquellas instituciones, organismos, entidades o ciudadanos que a lo largo del 2023-24 se han distinguido de alguna manera por su buen hacer y obrar.

«Galicia Ártabra» cumple este 23 de abril, día del libro, día de San Jorge patrón del Escultismo, sus trece años de vida en los que hemos tratado de ser fieles a unos ideales, basados en el Humanismo cristiano, en la fidelidad a unos principios básicos, en la defensa de los valores del hombre, en la defensa de nuestra tierra, de la Unidad de España, de nuestra querida Galicia y desde luego de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Un medio digital abierto, libre, sin revanchismos y muy defensor de lo nuestro.

Y no se crean…. a veces esa postura no es comprendida por todos, pero… allá ellos … nosotros seguimos manteniéndonos firmes en nuestro propósito desde la fundación

Y..aquí estamos…. aquellos 200-300 lectores del 2011 se han convertido en miles de personas, de lectores diarios ferrolanos, comarcanos, gentes de toda España y de lugares tan distantes como México, Inglaterra, Estados Unidos, …y curiosamente en Sudáfrica, y Grecia donde se encuentran ferrolanos que nos siguen a diario…….y quizás en la luna, frase ya repetida …. «porque allí donde hay un ferrolterrano sabe que tiene noticias de su terruño a través de Galicia Ártabra».

Sabemos que no gustamos a todos, ese es su problema no el nuestro. Sabemos que algunos y algunas no aceptan las críticas de nuestros editoriales o los comentarios de nuestros colaboradores …. por cierto …. personas libres, a las que nunca se les ha borrado ni una coma, y que con pensamientos muy distintos forman ese abanico necesario de la libertad de prensa que ayuda a apoyar la palabra Democracia, con mayúscula y a los que agradecemos su apoyo, a los “opinadores”, a los gráficos, a los deportivos, …. a ese abanico de gentes que día a día están con nosotros y hacen posible esa pluralidad de la que nos enorgullecemos.

En esta nueva edición de los premios «Ártabros», que hemos entregado este sábado día 20 de abril, en el que se cumple el 138 aniversario del nacimiento de Bello Piñeiro, nos acordamos de otros premiados en años anteriores, a los que ya no están con nosotros y a los que siguen en la lucha por una sociedad mejor….porque nadie puede quedar en el olvido.

Desde «Galicia Ártabra» agradecemos la presencia en el salón de Afundación de dos centenares de personas que nos acompañaron este sábado en el acto de entrega de los «Ártabros». Un acto que toma fuerza pasando los años en la vida social ferrolana

Agradecemos el apoyo de muchos, a veces silencioso, y prometemos seguir en la lucha por mantener vivo a nuestro medio digital, señalando que muchos y muchas más podrían figurar en esa larga lista de luchadores por un Ferrol mejor, por una Ferrolterra o Terra de Trasancos en marcha, por una Galicia y una España a la que todos queremos y amamos, pero aun con premios o sin premios continúan luchando por lo nuestro.

Lamentamos el silencio de «algunos» que no han querido destacar los actos de nuestro trece aniversario, allá ellos y sus problemas, nosotros sí hemos y seguiremos destacando los suyos, no somos revanchistas, pero con su gesto …»dieron pena» .

Y a nuestros lectores y amigos muchas gracias por seguirnos, por apoyarnos, por estar ahí, y como decía el recordado e inolvidable periodista Alberto Oliveras del que siempre es grato acordarse……..¡Ustedes son formidables!.

Muchas gracias Ferrol, Ferrolterra, Eume, Ortegal…Galicia. Por muchos años.

«Galicia Ártabra»