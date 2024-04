Pontedeume ten lista a 1ª fase da reforma da piscina municipal. O orzamento roda os 300.000€

O Concello de Pontedeume xa ten redactado o proxecto da primeira fase da reforma da piscina municipal

“Aprobaremos próximamente o proxecto para proceder á súa licitación, unha primeira actuación nas instalacións que terá un orzamento que ronda os 300.000 euros”, explica o alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández.

“Queremos que os nosos veciños teñan a piscina que merecen, despois de varios anos de problemas polo mal estado das instalacións, derivado da xestión de anterior goberno local”, afirma o concelleiro de Deportes, Joshua Dopico.

Os mesmos arquitectos que deseñaron a piscina hai máis de 20 anos elaboraron unha auditoría que revela que “o concello, cando gobernaba o PP, permitiu a realización de obras e actuacións que perxudicaron o estado e o funcionamento das instalacións”, engadiu o concelleiro de Deportes, “tal e como se pode comprobar nas conclusións do citado documento”.

O informe concreta, entre “as patoloxías” máis destacadas do edificio, as humidades provocadas “por condensacións, debido a un uso incorrecto do sistema de climatización, ao cambio da actividade na zona afectada ou ás novas compartimentacións”, así como “ás filtracions provocadas polo mantemento, realizado de forma tardía ou sen a constancia necesaria”.

O texto destaca tamén que “o mantemento realizado durante a vixencia da concesión na piscina foi o mínimo” e “as novas dotacions de SPA xeraron máis problemas que beneficios”.

“Atopámonos cun edificio exhausto, onde o incorrecto mantemento e as inadecuadas modificacions deterioraron a instalación ata o límite durante a etapa na que a concesión estaba en vigor e polo tanto, era posible obrigar á concesionaria á súa correcta realización, algo que non se fixo”, conclúe Bernardo Fernández.

A auditoría recolle por outra parte que se fixeron obras que modificaron partes estruturais da piscina e provocaron o seu deterioro. Todo isto supón a necesidade de acometer un investimento importante e a primera fase do proxecto xa está listo.