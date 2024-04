Dos vehículos completamente calcinados en Pontedeume en la madrugada de este lunes

Dos vehículos resultaron completamente calcinados en el casco urbano de Pontedeume, en un incendio que se produjo sobre las cuatro y media de la madrugada de este lunes en la Rúa do Pincho

En el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias.112 Galicia se recibió una llamada de un particular informando del incendio. De inmediato se alertó a los Bomberos do Eume, con base en As Pontes,quienes se desplazaron para sofocar las llamas, a la Guardia Civil y a Protección Civil de Pontedeume.

Todo sucedió cuando comenzó a a arder un vehículo, un Fiat, y posiblemente debido a la alta fuente de calor éste afectó a los frenos por lo que el coche , que estaba aparcado en una cuesta comenzó a deslizarse calle abajo, y tras colisionar contra otro vehículo aparcado al que le causó daños en la parte trasera izquierda, continuó “la marcha” impactando contra un tercer coche, un Peugeot, que también comenzó a arder, quedando los dos calcinados a pesar de la labor de los bomberos cuyos trabajos de extinción finalizaron a las cinco y cuarto de la mañana. En el incidente no se produjeron daños personales. Ambos coches eran propiedad de un joven estudiante y de una ama de casa.

Se desconocen las causas del incendio en el primero de los vehículos, aunque no se descarta “nada sobre el tema” y es la Guardia Civil la que está investigando este suceso, ya que últimamente han sido varios los vehículos que han sido calcinados en la zona