Galicia Fórum Gastronómico abre sus puertas en EXPOCoruña durante 3 días

El Galicia Fórum Gastronómico abrió sus puertas el domingo 7 en EXPOCoruña con un programa de más de 100 actividades, 200 expositores y nombres tan destacados en el sector como Paco Pérez, David Yárnoz, Sergio Bastard, Javier Olleros, Xosé T. Cannas, Begoña Rodríguez o Lluc Crusellas, Mejor Chocolatero del Mundo (World Chocolate Master 2022).

La inauguración estuvo presentada por la directora del Fórum y el director de programa, Ana Trevisani y Pep Palau, y entre las autoridades se contó con la presencia del Trade marketing de Estrella Galicia, Manel P. Piñón; la responsable de Turismo de la Deputación de Pontevedra, Nava Castro, el vicepresidente de la Deputación da Coruña, Xosé Regueira, los conselleiros de Medio Rural y do Mar, José González y Alfonso Villares, respectivamente, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

Todos ellos destacaron la relevancia de un evento de este calibre para A Coruña, que convertirá la ciudad, la comarca y a toda Galicia en el centro de la gastronomía nacional e internacional durante tres días. El primero de ellos abierto al público general y el lunes y martes con un programa más enfocado a los profesionales del sector.

Además, el Galicia Fórum Gastronómico quiso mostrar su solidaridad con las víctimas de la organización benéfica World Central Kitchen del chef José Andrés, en el conflicto de Israel y Palestina apagando sus pantallas y celebrando un minuto de silencio a las 12.30 horas.

Concursos y premios

Entre las citas del domingo 7, destacó la elección de Cociñeiro Galego 2024, que se anunció a las 18.00 horas y este lunes 8, llegará la gran final de la Batalla de Sumilleres, a las 19.15 horas.

El martes 9 será el día del primer Concurso de Empanadas de Galicia con la cata y deliberaciones del jurado desde las 16:00 horas y posterior entrega de premios a las 18:30 h.

También el martes a las 16.30 horas se procederá a la entrega de Premios Picadillo, que reconocen la trayectoria de diferentes profesionales: Ana Gago de Casa Pardo (A Coruña) en la categoría Cocina; Clara Luís Domínguez “Clarita” del Hostal de la Viuda (A Pobra de Trives, Ourense) en la categoría de Sala; José Luís Mateo de Quinta da Muradella (Monterrei, Ourense) en la categoría de Vino; la Organización de Productores del Puerto de Porto de Celeiro (Viveiro, Lugo) en la categoría de Mar; el colectivo Amas da Terra en la categoría Rural; Airas Moniz de Chantada (Lugo) en la categoría de Artesanía Alimentaria; Ricardo Fernández del CIFP Carlos Oroza (Pontevedra) en la categoría de Formación; y Rogelio Santos, marinero del Porto do Son (Rias Baixas) en la categoría de divulgación.

El horario de apertura del Fórum es de 10:00 a 20:00 horas los tres días. Las entradas se pueden adquirir también en taquilla y el programa completo se puede consultar, aquí:

https://www.galiciaforumgastronomico.com/tienda

Protagonismo de la despensa atlántica

Este año, el eje temático del programa de actividades es la despensa atlántica y sus productos, adquiriendo especial protagonismo el cerdo, con sesiones y talleres con Diego López “Moli” o la brasileña Janaina Torres, entre otros.

También adquirirá un papel relevante el mar, con chefs como Paco Pérez (Miramar ** y Enoteca **), y la biodiversidad, muy presente en diversas sesiones como la de Moncho Méndez (Millo Orzán) o la del reconocido chef Lino Adillón(Volver) que proviene de Tierra de Fuego (Argentina).

En la misma línea, el territorio y sus productos serán ejes de ponencias en el Auditorio como las de David Yárnoz (El Molino de Urdániz **+*V), Sergio Bastard (La Casona del Judío *+ *V) o Luís Alberto Lera (Lera*+*V), los gallegos Javier Olleros (Culler de Pau** +*V) y Lucía Freitas (A Tafona *) y de varios talleres, entre ellos el de Miguel González (Miguel González *).

Como no podría ser de otro modo, también habrá un espacio para comer, el Cook Trends by Cash Record, con propuestas de los colectivos de cocina de Galicia: Coruña Cociña, Cociña Ourense, Nove, Vigo Gastronómico y Cociñeiros Lugo, y se podrán adquirir los ya famosos bocadillos del Quiosco de Down Experience de A Coruña. Para bebidas se contará con el Shake the Kitchen y con Siboney, para cafés.