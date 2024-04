A poeta palestina Rafeef Ziadah chega á Coruña coa súa poesía que “ensina vida”

Rafeeh Ziadah, unha das poetas palestinas máis coñecidas a nivel mundial, pasará pola Coruña o próximo 15 de abril ás 20 horas no Paraninfo da Reitoría da Universidade da Coruña cun recital no que a poesía irá acompañada pola música en directo de Phil Monsour. A área de igualdade da Deputación da Coruña colabora con este evento, cuxa entrada é de balde ata completar aforo.

Cunha proposta que leva ao público cara a profundidade de temas como a guerra, o exilio, o xénero e o racismo, Rafeef Ziadah é coñecida e recoñecida polas súas performances e pola viralidade das súas propostas. Poemas como “We teach life” (“Nós ensinamos vida”) deron a volta ao mundo poñendo sobre a mesa os efectos do xenocidio sobre o pobo palestino.

O seu último álbum “Three Generations” (“Tres xeracións”), invita a unha conmovedora viaxe a través de Palestina e o Mar mediterráneo, seguindo a estela do seu segundo traballo, “We teach life”, no que a forza da palabra de Rafeef Ziadah únese á música orixinal, xerando un forte impacto no público cos seus recitais.

Este evento conta co apoio da Deputación da Coruña, e coa organización de Pallasos en Rebeldía e o Grupo de Traballo de Igualdade de Xénero da facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña, e a colaboración de Galiza por Palestina, a AC Alexandre Bóveda, BDS Galiza e Sugxpal.

Pallasos en Rebeldía

Pallasos en Rebeldía é unha asociación constituída como unha rede internacional de grupos artísticos que promoven a solidariedade e a risa como motores de cambio social; combaten culturalmente á beira das colectividades que fan fronte a este sistema global de terror desde a maxia do Circo; e que apostan por unha Humanidade máis bela e máis xusta desde o universo do Clown.

Pallasos en Rebeldía organiza accións artísticas solidarias por todo o mundo e desde o comezo da ofensiva israelí sobre Gaza en outubro de 2023 mantén unha intensa actividade de denuncia contra o xenocidio e de recadación de fondos para enviar a Gaza