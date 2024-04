Bonito-Bot do IES Perdouro de Burela gaña a III Olimpíada Robótica da EPEF

O equipo Bonito-Bot, integrado polos estudantes de 1º de BACH do IES Perdouro de Burela Hugo Gorgojo, Gabriela Chumacero, Iago Ramos, Lucas Casal, Candela Fernández e Cayetana Trelles, vén de gañar o Gran Premio Final da III Olimpíada Robótica que tivo lugar o venres 12 de abril, entre as 09:30 e as 14:00 horas, no pavillón cuberto do Centro de Educación Infantil e Primaria de Esteiro, da man da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) e do Campus Industrial da Universidade da Coruña.

Ao longo de toda a mañá, o alumnado participante, máis de 100 estudantes de ESO e de Bacharelato das provincias da Coruña e de Lugo, tivo que superar tres retos: un sigue liñas con obstáculos, a proba do “Barrendeiro” e unha competición de sumo.

No sigue liñas, o robot debía seguir unha traxectoria impresa e salvar aqueles obstáculos que se interpoñan no seu camiño. Na proba do “Barrendeiro”, o estudantado tivo que empregar algoritmos similares aos que empregan as aspiradoras ou as máquinas de cortar o céspede para barrer todos os obxectos do taboleiro. Por último, na competición de sumo, os equipos mediron as súas forzas nun cara a cara no que debían expulsar ao robot contrario do taboleiro de xogo.

Nesta III Olimpíada Robótica participaron un total de 26 equipos integrados por estudantes de secundaria e/ou de bacharelato do Colegio Plurilingüe Compañía de María e do IES Salvador de Madariaga da Coruña, do IES Saturnino Montojo, do Colexio Tirso de Molina e do Colexio Cristo Rey de Ferrol, do CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen La Grande Obra de Atocha de Betanzos e do IES Perdouro de Burela.

Gran Premio Final da III Olimpíada Robótica

Entregou o galardón: a vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares Pernas

Nome Colexio Bonito-Bot IES Perdouro (Burela, Lugo)

Premios á mellor puntuación na proba do Sumo

Entregou os galardóns: o director do Campus Industrial da Universidade da Coruña, Marcos Míguez González

Equipo Nome Colexio 1 Tomate CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen La Grande Obra de Atocha (Betanzos, A Coruña) 2 Hamburguesas Extintas CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen La Grande Obra de Atocha (Betanzos, A Coruña) 3 MJ63 CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen La Grande Obra de Atocha (Betanzos, A Coruña)

Premios á mellor puntuación na proba do Sigue Liñas

Entregou os galardóns: o director da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), Vicente Díaz Casás

Equipo Nome Colexio 1 Los evidentes CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen La Grande Obra de Atocha (Betanzos, A Coruña) 2 Bolita CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen La Grande Obra de Atocha (Betanzos, A Coruña) 3 Tomate CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen La Grande Obra de Atocha (Betanzos, A Coruña)

Premios á mellor puntuación na proba do Barrendero

Entregou os galardóns: o coordinador da III Olimpíada Robótica, o profesor da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), Juan Manuel Rivas Rodríguez

Equipo Nome Colexio 1 Jamón Serrano CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen La Grande Obra de Atocha (Betanzos, A Coruña) 2 Bonito-Bot IES Perdouro (Burela, Lugo) 3 Los ingenieros de la fe Colexio Cristo Rey (Ferrol, A Coruña)

Listaxe completa dos equipos participantes