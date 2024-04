Xurxo Lobato presenta en Narón “Rostros da memoria. Ferrol 1972”

A presentación, que terá lugar este mércores día 3 no Café Teatro do Pazo da Cultura de Narón, esta aberto á asistencia da cidadanía en xeral, ata completar o aforo; Dará comezo ás 19:00 horas e contará coa presencia da da alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, do autor do libro e estará tamén presente a presidenta da Asociación Fuco Buxán, Susana Alaniz, e outros representantes desta entidade.

Lobato conversará no transcurso do acto sobre o libro, protagonizado por trinta persoas fotografiadas en branco e negro, que sufriron a represión franquista polas loitas obreiras de Ferrol de 1972.

A presentación acompañarase dunha proxección en imaxes da obra, que sucede a “Rostros da memoria”, tamén de Lobato e editado no ano 2007