Editorial-Los unos y los otros con Ferrol. Promesas y hechos consumados

Reciéntemente hemos asistido a un maratón de promesas por parte de determinados partidos, acompañadas claro está del insulto y del “y tu mas”.

Pwro pasadas ya las fechas electorales habría que hacer un pequeño recuento de lo dicho y lo que se hace ante una victoria del Partido Popular y una debacle socialista.

La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, muy dicharachera ella, aseguró en el pleno del Senado que el Gobierno «tiene entre sus previsiones» la construcción de un nuevo dique de reparaciones en el astillero de Navantia en Ferrol, en su respuesta al senador del grupo parlamentario popular José Manuel Rey Varela.

Unas fechas antes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una visita en plena precampaña electoral, que fue condenada por la Junta Electoral, anunció el encargo por parte del Ministerio de Defensa a los astilleros de Navantia Ferrol de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate para la Armada, que supondría una inversión total de 439 millones de euros y una carga de trabajo de tres millones de hora, por lo que desde el Ejecutivo estatal prevén la creación de 1.800 empleos entre puestos directos e indirectos.

Por su parte el perdedor claro de las elecciones, Gómez Besteiro, comentó en el debate de candidatos que si él llegase a ser el presidente de Galicia la autopista AP-9 sería gratuita. “Yo garantizo influencia en el Estado “…… sobran palabras.

Pero hay mas.. Besteiro se comprometió en Ferrol “a que cuando sea presidente de la Xunta lideraré un acuerdo de país con empresarios y sindicatos para movilizar 10.000 millones de euros de inversiones y conseguir que el PIB industrial pase del 16 % actual al 20%, que es la media española. Esta medida va suponer 100.000 empleos en el sector industrial y en otros sectores económicos”. Añadiendo que promovería un clúster da industria de Defensa, y la construcción de un dique cubierto en el Astillero de Navantia, un nuevo dique de reparaciones en el astillero de Ferrol, y un Centro de Formación de la Industria Naval y de las Energías renovables y apoyar la ciudad deportiva del Racing de Ferrol».

Y como final en su mitin ferrolano, acompañado por Rodríguez Zapatero añadió “La mentira es lo que envuelve al PP” .

Mientras, por otra parte el Partido Popular en pre campaña, pero en actos calificados como legales, firmaba con la ciudad de Ferrol importantes convenios, de millones, para “abrir Ferrol al mar”, la Ciudad Deportiva, o la mejora en centros escolares. Y a la espera de esos cien días de Rueda.

¿Y?. Pues que ahora lo prometido por el PSOE se ralentiza, incluso se comenta que al no decidirse, por temor “a lo catalán” a presentar unos presupuestos para el 2024 (en Ferrol el PSOE criticó el PP por un retraso, justificado, de 3 meses para presentarlos pero… aquí se presentan ) muchas de esas promesas se quedarán “a la espera” ….dique…buque… AP-9…..

Por otro lado como el candidato socialista no logró, lo que el sabía que no iba a lograr, sus promesas se quedan en un charco de agua, a pesar de que él señalaba “influencia con el Estado”…¿Ya no la tiene?

Total que unos prometieron mucho…y de momento na de na, y los otros hicieron antes de y prometieron poco a la espera de lograr gobernar.

Y aquí hablamos solo del PSOE y PP….mientras el Bloque no defraudó, en su linea de justificar el apoyo a Pedro Sñanchez y de que hay que «dar volta a moitas cousas». Nuevo fracaso de Yolanda Díaz (Fene-Ferrol), realmente no es profeta en su tierra, no suma..resta. VOX no logra salir adelante, es un partido de ideas pero no organizado salvo cuando se acerca la hora de las votaciones. Y no digamos ya de Podemos u otros minoritarios… Todos eso si hicieron promesas, pero no debieron ser muy válidas para el electorado.

Los que juzgan, a fin de cuentas, son los ciudadanos.