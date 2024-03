Se licita en Cedeira a reforma do escolar da Corredoira

A actuación habilitará o inmoble como albergue para grupos e tamén para usos da veciñanza de Santalla. O Concello de Cedeira publicou na Plataforma de Contratación do Sector Público o expediente e na parroquia de Santalla, cun orzamento de 144.901,04€ (IVE incluído).

No verán de 2020 o pleno da corporación acordou a recuperación do uso deste inmoble de titularidade municipal, cuxa disposición estaba cedida desde 2013 á Organización Juvenil Española (OJE). Trátase dunha antiga escola unitaria construída no ano 1962 e na que se executaron importantes obras de ampliación entre os anos 1995 y 2003.

O escolar de Corredoira, que ocupa unha parcela de 821 metros cadrados ao pé da estrada provincial DP-2204 e con 348 construídos, presenta problemas de humidade, eivas no pavimento e outros problemas derivados da falta de mantemento. As obras abranguen a rehabilitación da cuberta e as fachadas do inmoble, así como a reforma dos vestiarios. Mellorará a accesibilidade e o illamento do edificio, cuxos usos son docentes.

A intención do goberno municipal, segundo explica o alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, es darlle uso ao edificio como albergue, para facilitar a chegada de grupos de asociacións, xente moza principalmente, que veña a visitar a localidade, facer a ruta a Santo André ou que se achegue para coñecer o Xeoparque Cabo Ortegal.

O rexedor comentou que o inmoble reforzará os recursos turísticos de Cedeira de cara a acoller grupos e garantiu que tamén a veciñanza de Cervo poderá aproveitar este espazo con tantas posibilidades.

A actuación terá un prazo de execución de seis meses e o Concello de Cedeira as vai acometer con cargo aos fondos do POS+Adicional 2/2023 da Deputación da Coruña.

A licitación sae polo procedemento aberto simplificado e as empresas interesadas poden presentar as súas ofertas ata o día 9 de abril.