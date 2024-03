Ares celebra o Día Mundial do Teatro coa actuación de Tarabela Creativa ‘Boa sorte, mala fama’

A concellaría de Cultura do concello de Ares vén de desvelar a programación que se promove no municipio polo Día Mundial do Teatro 2024.

O martes 26 de marzo, o Centro Instrutivo de Cervás (CIRS) de Ares acollerá ás 20 horas o espectáculo ‘Boa sorte, mala fama’, de Tarabela Creativa, coordinado coa Deputación da Coruña e con autoría de Carmen Conde na composición teatral.

Alma Barrón, concelleira de Cultura, salientou que a actuación “ten unha materia prima particular: é unha peza de teatro sobre a emigración galega que empregou, en gran parte, narracións orais de Ares. Foron algúns aresáns os que lles contaron as súas experiencias migratorias que logo inspiraron este espectáculo”.

Ademais, o feito de que se realice no CIRS de Cervás non é causal: tamén é un espazo directamente relacionado coa emigración e que se atopa na celebración do seu centenario. Cen anos de historia que resaltan a fonda pegada dos galegos que marcharon na procura dunha mellor sorte e, coma se di no espectáculo interpretado por Tarabela Creativa, que remataron transformados en anduriñas: estando en cada continente, construíndo colonias, tendo o camiño de volta a casa sempre na cabeza.