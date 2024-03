Con todo merecimiento el Racing venció al Valladolid (2-0). La afición se divirtió.

Carlox Román

Cabría recordar que la temporada actual se abrió con todo optimismo y bajo la perspectiva de un ir a más, especialmente con los nuevos fichajes que como hemos podido ver este mismo domingo han apuntalado a un Racing que en esta tarde, con todo merecimiento, en encuentro espectacular, ha sabido alzarse con la victoria.

Un triunfo merecido y muy aplaudido por la afición toda, que no ha dejado de animar a su equipo, a lo largo de un entretenido y emocionante encuentro, que como casi todos, son duros, difíciles y hasta diriamos, despiadados, donde impera en muchas ocasiones y jugadas, la ley del más fuerte. Aunque en el caso del conjunto verde, ha brillado el buen hacer, la inteligencia, el entusiasmo, las ganas.. de ganar y como premio, así lo ha merecido, aunque pensando que el éxito muchas veces no está en vencer siempre… sino en no desanimarse nunca. Y en eso creemos está nuestro Racing.

PENALTY FALLADO Y GOL CONSEGUIDO

En un comienzo, ya a los 4´ los pupilos del uruguayo Paulo Pezzolano, logran un penalty por entrada de Alex López, que Marcos André envía por encima del larguero, perdiendo una magnifica ocasión de adelantarse en el marcador, pero logrando meter electricidad al conjunto racinguista, que ya a a los 17´, en tremendo pase desde la defensa a cargo de un David Castro, en plena forma, al inquieto Niko Serrano, tras adelantar al defensa, de un soberbio izquierdazo, lograría el primer gol del Racing, recibido con toda alegría, como era de esperar, por la afición toda, que repetimos, no ha dejado de apoyar y dar ánimos, viendo y aplaudiendo las muchas buenas jugadas de la totalidad del conjunto racinguista, ya que el Racing, paso a paso, desajustado a sus rivales, iba encontrándose en el partido que queria, y fruto de ello, de la buena quimica existente en el cuadro verde, sería el que a los 61´ en pase de espuela/taconazo de un Nico Serrano, cada partido superándose, el fino Iker Losada, lo convertiria en el segundo gol, con nueva gran alegria por parte de la afición y amable sonrisa socarrona de este excelente e inteligente delantero.

Posiblemente habrá tardes de fútbol mejores, pero este domingo hemos visto una feliz recuperación de un Racing , que nos hace pensar, como optimistas que somos, en algo más que la permanencia….

FICHA TÉCNICA

Racing de Ferrol.- Cantero; Cubero, Jon García, David Castro, Moi Delgado; Jesús Bernal, Álex López (Fran Manzanara, 65´); Pinchi (Nacho, 85´), Iker Losada (Héber Pena,77´), Nico Serrano (Manu Justo, 77´); Álvaro Giménez (Sabin Merino, 85´).

Real Valladolid.- Masip; Luis Pérez (Luca Rosa, 20´), Boyomo; César Tarrega, Escudero; Iván Sánchez (Biuk, 63´), Juric, Monchu (Lucas Oliveira, 85´); Sylla, Marcos André (Meseguer, 46´), Amath (Biuk, 63´).

Goles.– 1-0, Nico Serrano ( 17´); 2-0, Iker Losada (61´)

Árbitro.- Milla Alvéndiz del Comité Andaluz. Expulsó a César Tárrega en el minuto 82 . Mostró tarjeta marilla a Marcos André.

Asistentes.-Acudieron 6.824 aficionados, entre elos un grupo de pucelanos.

LO QUE DICEN LOS MEDIOS

TRIBUNA DE VALLADOLID

Desastroso partido de un Pucela que no estuvo a la altura de las circunstancias.

EL DÍA DE VALLADOLID

El Valladolid agudiza su crisis en Ferrol

Los blanquivioletas llevan desde el 24 noviembre sin ganar fuera de casa

MARCA

El Racing borra al Valladolid en Ferrol

Marcos André falla un penalti en el minuto 7 y Nico Serrano marca en el 18, dos jugadas que marcan el encuentro

COPE

El Racing de Ferrol termina con su mala racha y aparta al Valladolid del playoff

El equipo gallego volvió a ganar tras seis partidos gracias a los tantos de Nico Serrano y Losada (2-0). Marcos André falló un penalti en los primeros minutos de partido