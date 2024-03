A alcaldesa de Narón recibiu ao equipo G4Z4F4NT4SM4S que participa na final nacional da First Lego League

A alcaldesa Marián Ferreiro, recibiu na tarde do martes 12 no Concello de Narón aos integrantes do equipo multidisciplinar Gazapo, de Narón, que gañaron recentemente a First Lego League Galicia.

Ferreiro estivo acompañada na recepción polo edil de Deportes e Mocidade, Ibán Santalla, e felicitou novamente ao equipo G4Z4F4NT4SM4S, integrado por menores de Narón e outros concellos da comarca de entre 12 e 16 anos.

Os premiados participaron na décima edición desta convocatoria, que tivo lugar o pasado 2 de marzo no Campus Industrial de Ferrol, e esta mesma fin de semana, concretamente o sábado, representarán a Galicia na final nacional, que se celebrará no edificio do Paraninfo e na Facultade de Dereito da Universidade de Alacante.

Cara alí partirán este mesmo venres, confiando no traballo realizado en equipo e coa máxima ilusión para poder alzarse co premio, tal e como recoñeceron. O equipo da escola multidisciplinar Gazapo acadou o premio Ingeniería Soy ao Gañador.

Os menores trouxeron o robot que realizaron e explicaron á alcaldesa e ao edil naronés o funcionamento do mesmo e contaron a súa experiencia no certame celebrado en Ferrol. A maiores, explicaron tamén a súa iniciativa Fotidiano, impulsada polo citado equipo e que ten entre os seus obxectivos impulsar que as persoas descubran a beleza da súa vida cotiá a través da fotografía.

As persoas interesadas en coñecer esta proposta poden seguir a conta fotidiano.fll (en Instagram) e incluso participar enviando imaxes sobre temas que propoñen cada semana. A iniciativa desenvolverase durante catro meses, tal e como indicaron.

Ferreiro e Santalla felicitaron ao equipo polo traballo realizado e tamén polas novas iniciativas que están desenvolvendo e animáronos a continuar na mesma liña. Tras entregarlles uns agasallos institucionais desexáronlles tamén moita sorte na final nacional e aseguraron que estarán moi pendientes do seu resultado, animándoos a que desfrutaran ao máximo desta nova experiencia.