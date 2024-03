Inauguración en el Campus Industrial de Ferrol de las jornadas de eólica marina, Marine Wind

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, inauguró este miércoles 13 en el salón de actos del Campus Industrial las jornadas de eólica marina Marine Wind, un acto en el que estuvo acompañado por el director del Campus, Marcos Míguez, y vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Isabel Ares.

“Quero agradecer a MarineWind esta aposta por celebrar a xornada que nos reúne na nosa cidade. É unha mostra máis do potencial e das oportunidades que ten Ferrol e, polo tanto, tamén Galicia”, expresó el regidor.

Rey Varela recordó que “en Ferrol xa contamos co Centro de Excelencia do Sector Naval e, recentemente, a nosa cidade foi a escollida como Sede do Polo de Innovación das Enerxías Mariñas e Almacenamento de Enerxía”.

El pasado y el presente de Ferrol están unidos al mar y “queremos que o noso futuro tamén o estea, e ese futuro pasa pola eólica mariña e polas enerxías off-shore”, afirmó el regidor. Así, recordó que “no anterior mandato como alcalde, logramos que Astano comezara a construír as primeiras jackets para Windar, e hoxe Ferrol é referente mundial na construción de jackets e monopiles”.

Para finalizar Rey Varela mostró “a total colaboración e apoio por parte do Concello para calquera proxecto ou iniciativa relativa a eólica mariña que se queira desenvolver en Ferrol”.