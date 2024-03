A alcaldesa de Narón asiste ós traballos de localización dunha foxa no cemiterio do Val

A alcaldesa da cidade, Marián Ferreiro, desprazouse este luns á parroquia do Val, concretamente ó cemiterio, con motivo dos traballos de localización previos a unha posible exhumación prevista nunha foxa común, unha das de maiores dimensións de Galicia, despois da de Serantes (Ferrol), segundo algúns estudos.

Estiveron tamén presentes os concelleiros Ibán Santalla e Mar Gómez, que conversaron co equipo que realiza e coordina estes labores. Nesta foxa común poderían estar 51 persoas asasinadas trala sublevación militar de 1936.

Concretamente no cemiterio do Val, o 30 de novembro dese mesmo ano foron fusilados dez tripulantes do vapor “Dómine”; o 26 de decembro 32 membros da dotación do acorazado “España” e dous do “Contramestre Casado” e noutras datas outras sete persoas.

Veciños de San Mateo, Castro, Pontedeume, Cedeira, Fene, Mugardos, Neda e Ferrol pero tamén naturais de Santiago, Ourense, Asturias, Barcelona, Santander, Palencia… Mariñeiros maioritariamente, labradores, militantes de partidos políticos… que perderon a súa vida como milleiros de vítimas da represión da Guerra Civil e da ditadura franquista.

O antropólogo forense do Imelga presente nos traballos confirmou que segundo as primeiras labores realizadas, os achádegos deste luns se corresponden con corpos de mulleres, non de homes, e non presentan síntomas de violencia, disparos…, á falta de rematar o labor previsto, que continuará durante esta xornada e en días posteriores.

O equipo continuará traballando na zona para avanzar nesta intervención, que presenciaron tamén algúns veciños da zona, historiadores e familiares das vítimas.

“A existencia de fosas comúns é unha triste realidade e as vítimas merecen, como mínimo, unha sepultura digna, un respecto despois duns feitos que nunca deberían ter acontecido”, apuntou Ferreiro, que conversou co persoal que realiza os traballos e destacou a importancia de que se leven a cabo tamén polas familias das vítimas.

Antes de abandonar a zona a alcaldesa ofreceu ao equipo que realiza os traballos e aos impulsores dos mesmos todo o apoio e colaboración do Concello de Narón. A Universidade de Santiago e a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática impulsaron a intervención xunto coa Secretaria de Estado de Memoria Democrática, a Xunta de Galicia, o Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) e o antropólogo forense Fernando Serrulla, a través da equipa “Histagra”.