El saneamiento del río Sardiña, en Ferrol, estará finalizado esta primavera

La conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha asegurado este lunes que las obras de saneamiento que se están realizando en el río Sardiña, en Ferrol, estarán «finalizadas para esta primavera, finales de abril o mayo, dependiendo de las condiciones climatológicas».

Así lo ha apuntado en el transcurso de una visita que ha realizado a la zona en compañía del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. En este acto ha recordado que la Xunta «invirtió un total de 115 millones de euros» en el saneamiento de A Malata, donde vieron «la necesidad de seguir complementando estas obras con este colector», una actuación que supone una inversión de 900.000 euros, de los que el Gobierno autonómico aporta el 70% y el Ayuntamiento de Ferrol el 30% restante.

Vázquez ha detallado que esta actuación supone «la colocación de un colector de 575 metros lineales, de un diámetro 1.200 milímetros», además de «un ramal secundario de algo menos de 120 metros, de menor diámetro», y cuya ejecución en el caso del colector principal «ya está en un 95%». En esta zona se está también trabajando para dotar de saneamiento a la zona rural, ha añadido.

ZONA RURAL

El alcalde de Ferrol ha agradecido la implicación de la Consellería de Infraestructuras con el Ayuntamiento, tanto en el proyecto denominado ‘Abrir Ferrol al mar’ como en esta actuación, para «tener una ría limpia, con los mejores parámetros desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el ámbito de promoción de la ciudad y turístico».

En cuanto al saneamiento de la zona rural, el regidor ha asegurado que, desde el consistorio, creen «en la corresponsabilidad, en que dos administraciones juntas pueden hacer mucho más». «Por eso firmábamos el mes pasado un protocolo de colaboración para esa parte que falta», ya que «Ferrol no solo es la ría, aunque efectivamente es el proyecto más importante, ya que tenemos toda una zona rural donde viven muchos vecinos, con muchas parroquias, que en pleno siglo XXI, no tiene explicación que no tengamos saneamiento«, ha apuntado.

«Estamos trabajando en esa actualización de proyectos con el objetivo de que este año se pueda licitar una de las fases», ha finalizado Rey Varela.