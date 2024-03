O Museo de Historia Natural presenta en Ferrol un libro sobre Frai Martín Sarmiento

O investigador e divulgador Rafael López Loureiro, autor do libro publicado por edicións Embora titulado «MARTÍN SARMIENTO, O PRIMEIRO NATURALISTA«, presentará a súa obra no salón de actos do Museo de Historia Natural en Canido ás 19:00 h do vindeiro xoves día 7 de marzo.

Ao longo do acto, o autor estará acompañado polo delegado en Ferrol da SGHN, Xan Rodríguez Silvar, o escritor Antón Cortizas e o editor Miguel Toval.

Esta presentación forma parte das actividades que organiza o Museo de Historia Natural baixo o patrocinio da Concellería de Medio Ambiente do Concello de Ferrol. Dende a entidade indican que a asistencia é libre ata completar aforo.