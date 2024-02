La Xunta adquiere tres parcelas más de titularidad privada en As Fragas do Eume

La Xunta de Galicia completó este miércoles la adquisición del primer lote de seis parcelas de titularidad privada, con una superficie total de cerca de cinco hectáreas, que pasan a formar parte de los terrenos de propiedad pública del Parque Natural Fragas do Eume. Lo hizo tras la compra de tres parcelas ubicadas en el ayuntamiento de Monfero que suman más de 2,9 hectáreas.

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda en funciones, Ángeles Vázquez, firmó la escritura de compraventa de esas tres propiedades que se añaden a otras tres adquiridas el pasado 16 de febrero -dos en el ayuntamiento de Cabanas y una en As Pontes – con una superficie total de algo más de dos hectáreas.

La responsable autonómica explicó que este espacio natural cuenta ya con un Plan de uso y gestión y que el objetivo de la compra de estos terrenos es realizar actuaciones de conservación y restauración de zonas de máximo interés desde el punto de vista ecológico eliminando y retirando especies invasoras y mejorando la continuidad de las masas de frondosas autóctonas.

En este sentido, Ángeles Vázquez recordó que la Xunta habilitó un presupuesto de 1,1 millones de euros para afrontar este tipo de adquisiciones y que en la actualidad el Ejecutivo gallego tiene localizadas unas 400 parcelas -que suman 200 hectáreas- para evaluar su posible compra. De hecho, está previsto adquirir nuevos lotes de parcelas en los próximos meses con los que la superficie pública en el Parque Natural Fragas do Eume crecería -en función de la dimensión final de los terrenos incluidos- entre 40 y 75 hectáreas.

El Gobierno autonómico considera de vital importancia la realización de actuaciones que persigan tanto incrementar la superficie pública de bosques y su recuperación como asegurar la conservación de la naturaleza a través del mantenimiento de los procesos ecológicos, la preservación de la biodiversidad de los ecosistemas y la aplicación de medidas que garanticen la singularidad del paisaje y la restauración de recursos naturales degradados.

Estas medidas se enmarcan en el compromiso de la Xunta de hacer compatible la protección y preservación de los valores, hábitats y principales especies de flora y fauna que alberga este territorio con una actividad económica sostenible.

El Parque Natural Fragas do Eume se encuentra en una zona de marcada influencia oceánica entre el medio litoral del estuario del Eume y las montañas en las que nace el dicho río. Estas características explican por que es, a día de hoy, una de las muestras más importantes de los bosques sublitorais gallegos y uno de los pocos bosques atlánticos bien conservados de Europa.

Estrada al monasterio. ¿La carretera no es de nadie?

Ángeles Vázquez, que estuvo acompañada por la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo, también informó de los trabajos de urgencia que está haciendo la Xunta en la carretera que une el centro de interpretación del parque natural con el monasterio de Caaveiro. En este sentido, explicó que se están haciendo trabajos de limpieza de cunetas, desagües y de retirada de restos existentes en el entorno -ramas de árboles y rocas de grandes dimensiones- y que a continuación se procederá a hacer nuevos desagües así como al arreglo de los socavones existentes en el firme.

La vicepresidenta segunda en funciones explicó que el Ejecutivo gallego acordó asumir las actuaciones de mejora en la zona ante las dificultáis para determinar quién es el titular de la carretera y tras constatar que los contactos mantenidos con las otras administraciones implicadas -la Diputación de A Coruña, el Gobierno central y los ayuntamientos del entorno- para esclarecer el asunto no permitían avanzar en la busca de una solución a su deterioro, que dificulta el tránsito por la zona de los visitantes.

Protesta de alcaldes

Por su parte los alcaldes a Pontedeume, Monfero, A Capela e As Pontes emitieron un comunicado «mostrando públicamente su profundo malestar» al no ser convocados por la vicepresidenta de la Xunta a la visita que efectuó a las obras de la carretera de acceso al Parque das Fragas do Eume “avisando solo a los portavoces locales del PP, que están en la oposición, y al alcalde de Cabanas de esa misma formación política” calificándolo como un comportamiento poco democrático.