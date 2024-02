Ante la impasibilidad del Racing, el Eldense le gana la partida por 2-0

Carlox Román.

Si algo caracteriza en este tiempo al fútbol que estamos viendo, ese algo es sin duda la condición «hincha» que muchas veces forma parte de las llamadas peñas verdes, que aglutinan a la adicta afición en torno al Racing, muchas veces a sangre y fuego, manteniendo vivo y despierto el espiritu racinguista, apoyándolo, estimulando con su presencia en los diferentes desplazamientos, que tiene mucho mérito y precisamente un destacado de éstos forofos, Oscar Ortega, concesionario del restaurante y cafetería del Casino Ferrolano, que suele seguir al equipo donde juegue, junto con su mujer e hijo, me comentaba «» Que el Racing es un pionero de primera fila en la historia del fútbol español, y si no ha estado aún en Primera División ha sido por muy mala suerte. Y en esta temporada el Racing es un todo un equipo sólido y eficaz, que nos hace soñar con ese ascenso….»» .

Un sueño que nos parece tienen muchos seguidores, que son los que nunca dicen que los sueños son inútiles, porque inútil es la vida de quién no sabe soñar… Aunque claro, el despertar tiene… algunas desilusiones, como ha pasado precisamente en el encuentro contra el CD Eldense, donde el equipo verde -que vestiría en esta ocasión con equipaje blanco– no tuvo su mejor parte, a pesar de los primeros momentos de intensa presión, dominio y buenas combinaciones, amén de algunos envenenados tiros, entre un fino Pinchi, joven talento e Iker, pero que por lo visto no era el dia, encontrándose con una sólida defensa bien mantenida por Ortuño Mateu o Dumic.

En un encuentro de tu a tu, pero con muy pocas ideas, falta de control sobre todo, errores y debilidades por parte de los verdes, en total inoperancia en el ataque, sobrevino el primer gol salido de un córner, que el inquieto Dario Dumic, convertiría en el primer gol, que caería como un jarro de agua fría en las filas racinguistas, pero al contrario espoleando y apretando los jugadores eldenses y consiguiendo a los 38´un dudoso penalty, visto por el VAR, pero que David Timor fallaría, tirando el balón a las nubes, por encima del travesaño, y seguiría la presión y el buen hacer de los contrarios, logrando a los 41´ al alcanzar un buen centro Ortuño, que nada más que tiene que meter la cabeza, en un muy dificil parar de Cantero, llegándose al descanso con un saldo negativo de dos goles.

RACING:FALTA DE PRECISION….

En la segunda parte, y a pesar de entrar en juego, en un ver seguramente otro jugar, por parte del Racing, -Cubeiro, Nico Serrano, Chuca o Manu Justo-, la tónica seguiría por el mismo sendero, en un juego lento, sin ideas, sin chispa… y sobre todo sin precisión en las jugadas y sin originar ninguna clase de peligro para el Eldense, que cómodamente, seguiría generando peligro para la meta de Cantero… viendose la inoperancia de un equipo verde, que a pesar de tener en alguna ocasión visos de querer alcanzar la meta contraria –Ike y Pinchi– no les salió el dia, en esta ocasión, pero que por supuesto no empaña para nada esta pérdida de hoy la gran temporada de nuestro Racing, que sigue ahí bien colocado en la tabla de clasficación, que no hay que desesperarse cuando no salen bien las cosas, ya que tenemos un buen equipo, con sello propio, que tiene alas y quiere volar… y entre otros, unos «forofos» de los buenos que son dignos de elogio por su racinguismo llevado al extremo.

Ficha técnica



CD Eldense.-Aceves; Abad, Dumic, Carlos Hernández, Mateu (Capó,7´); Ortuño (Montes, 75´), Timor; Clemente, Chapela (Jorquera, 55´) ; Juanto ( Poloni,75´ ) y Dauda (Álex Bernal, 59´) . Entrenador Fernando Erstévez.



Racing de Ferrol.-Cantero; Delmás (Cubero, 45´), Jon García, D. Castro (Castro, 32´), Moi Delgado; Bernal, Chuca; Pinchi, Losada (Manu Justo, 70´), Héber Pena (Nico Serrano, 45) y Sabin Merino (Chuca, 80´). Entrenador Cristóbal Parralo

Goles.-1-0, Dumic (32´); 2-0, Juanto (41´).

Árbitro.-Salvador Lax Franco, del comité murciano). Mostró tarjeta amarilla a Juanto, Clemente y Toni Abad del Eldense y a Moi del Racing de Ferrol.

Anotaciones.-Encuentro jugado en el Nuevo Pepico Amat de Elda correspondiente a la 20 jornada de la segunda división ante 5.326 aficionados. Se guardo un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Valencia al tiempo que ambos equipos lucieron brazaletes negros. Acudieron un grupo de aficionados racinguistas a los que los jugadores del Racing saludaron al final del encuentro.

