Cerdido organiza un obradoiro de memoria e ximnasia para maiores de 50 anos

A inscrición está aberta ata o 1 de marzo e hai un total de 25 prazas dispoñibles.

O Concello de Cerdido organiza un curso de memoria e ximnasia para os veciños e veciñas do municipio. Impartirase entre os meses de marzo e xuño cunha periodicidade de dúas veces en semana, con xornadas de dúas horas, os martes e venres en horario de tarde.

As prazas son limitadas e están destinadas a persoas maiores de 50 anos residentes na localidade. A inscrición está aberta ata o venres, 1 de marzo, e hai un máximo establecido de 25 alumnos e alumnas para a actividade. As persoas interesadas deberán poñerse en contacto co 981 411 000 para anotarse.

Os contidos do curso organízanse en catro bloques principais: a estimulación cognosciva, que se basea en actividades individuais e grupais nas que se traballa sobre a interacción, percepción e comprensión do entorno; a estimulación multisensorial, que combina diferentes exercicios con luces, sons e superficies táctiles; o exercicio físico; e diversas actividades recreativas e de lecer.

O alcalde de Cerdido, Alberto Rey, considera que “é de gran relevancia levar a cabo este tipo de iniciativas que, ademais de ter un beneficio moi positivo na saúde dos veciños e veciñas, supoñen un motivo de reunión e socialización á marxe das obrigas do día a día”.