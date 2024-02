Inaugurada la exposición temporal “Museos de Ferrolterra” y ya abierta al público en el Museo Naval

La exposición temporal titulada “Museos de Ferrolterra”, una muestra colectiva organizada por el Museo Naval y la Red de Centros Museísticos de Ferrolterra ha quedado inaugurada en la mañana de este jueves, día 22 de febrero, en un interesante acto celebrado en la sala de usos múltiples que estuvo presidido por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, Vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. La muestra estará abierta hasta mediados del mes de mayo próximo.

En esta primera edición participan, junto con el Museo Naval, los centros museísticos ferrolanos, el Museo de la Construcción Naval, de la Fundación EXPONAV; Museo de Historia Natural de la Sociedade Galega de Historia Natural; el Arqueódromo (Centro “Torrente Ballester”) de la Cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial de la Universidade de A Coruña-Concello de Ferrol; el Museo “Pérez Porto de Cerámica y Escultura”, del artista fenés Francisco Pérez Porto, ubicado en la parroquia de Esmelle,

De A Capela, el Museo Etnográfico; de As Pontes , el Museo Casa do mel de Goente, el Museo Etnográfico Monte Caxado y el Centro de Interpretación A Mina; de Pontedeume el Centro de Interpretación de los Andrade ; de Valdoviño el Océano Surf Museo; y de Fene el Museo do humor Xaquín Marín . Estos 12 centros muestran su diversidad temática con una selección de fondos de cada uno para divulgar su oferta cultural.

En el acto estuvieron presentes el Comandante de la Fuerza de Protecicón de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel García Ortíz; la Vicerrectora del Campus de Ferrol de la UDC, Ana Ares Pernas; los alcaldes de A Capela, Manuel Meizoso López; Fene, Juventino Trigo Rey; de Mugardos, Juan Domingo de Deus Fonticoba; y de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro; y asimismo los responsables de los doce museos ; presidenta a la Asociación Virgen del Carmen, Daría Blanco Núñez; y representaciones de la Armada y de asociaciones culturales y sociales de Ferrolterra, Eume y Ortegal.

El acto fue presentado por el teniente de navío (rv) doctor Jaime Antón Viscasillas que saludó a todos los asistentes en nombre del Museo Naval.

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

A continuación intervino el Almirante Jefe del Arsenal VA Ignacio Frutos Ruiz quien señaló que era “un privilegio y un honor dar la bienvenida a todos los presentes y en especial a los alcaldes delos distintos concellos que nos acompañan en esta ocasión tan especial, la inauguración de la exposición temporal “Museos de Ferrolterra-2024”.

Dio las gracias «al Museo Naval, a su director, a la Red de Centros Museísticos de Ferrolterra y muy especialmente al impulsor de esta muestra, el subteniente Francisco Romeo Fonticoba (Kiko) por vuestra generosidad a la hora de compartir esta maravillosa exposición dedicada a la promoción de nuestro invaluable patrimonio cultural”.

«Es una oportunidad única para celebrar la diversidad, la imaginación y el poder transformador del arte, que refleja la riqueza de las distintas visiones creativas que existen en la Comarca de Ferrol, Eume y Ortegal a través de una red de museos tan variados”

“En esta exposición se nos invita a sumergirnos en un viaje visual y emocional, que nos permite explorar las conexiones entre las obras de museos muy dispares, de diversa naturaleza y temática, pero en la que cada muestra, cada fotografía, cada pieza en general cuenta una historia única y representa el esfuerzo y la pasión por el arte. Cuando los recursos culturales de una ciudad y su comarca se coordinan, se logra que entre ellos se potencien, es decir, se crean ”sinergias”, de manera que un museo potencia a otro, y esto ayuda enormemente formar el “sentido de lo nuestro” y desarrollar la “autoestima grupal”. El orgullo de pertenencia a un colectivo es una “energía” que no debe despreciarse ya que influye positivamente en el desarrollo de un pueblo y, además, en la defensa de su patrimonio”.

El poder del arte

“ Pero esta exposición no solo es un lugar para exhibir una muestra , pequeña por el espacio disponible, pero representativa del rico fondo museístico de Ferrolterra, Eume y Ortegal, es también un espacio para la reflexión, la inspiración y el diálogo, en el que debemos sentirnos libres de perdernos en la creatividad que nos rodea, para explorar nuevas ideas. Debemos de creer firmemente en el poder del arte, en cualquiera de sus manifestaciones, co mo vínculo de unión de las personas, para abrir mentes y corazones y para inspirar cambios significativos en nuestra sociedad”.

Un museo para los pintores ferrolanos

Finalizó “agradeciendo de nuevo a todos los museos y a todos los alcaldes aquí presentes su esfuerzo y dedicación por participar en este evento» y señalando que “Confío que esta exposición, en la que echamos de menos al museo de la Semana santa por razones obvias de la fecha en la que nos encontramos en plena preparación de la Semana de Pasión, sirva para impulsar el fomento y la conservación de la rica muestra museística de nuestras comarcas, crear experiencias más significativas para nuestros visitantes, y, porque no decirlo, de reclamo al tantas veces pregonado por muchos de nuestros “estetetas” aquí presentes de expandir esta red museística a un campo que, sin duda hoy, también echamos de menos en esta exposición como el que Ferrol, cuna de magníficos pintores locales, como Pérez Villamil, Álvarez de Sotomayor, Bello Piñeiro, Máximo Ramos, y un largo etc. disponga de un museo o una pinacoteca propia de Bellas Artes”.

REY VARELA ANUNCIA QUE SE TRABAJA POR CONTAR CON UN MUSEO DE LA CIUDAD

Seguidamente tomó la palabra el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. Tras saludar a los asistentes y al coordinador de la exposición Kiko Romeo, señaló que “Estamos en Ferrol, pero orgullosos de unir esfuerzos , creo es muy importante, para la promoción de nuestra ciudad, de nuestras comarcas”.

Ferrol y la Armada

“Sin duda estamos en una de las características más importantes de nuestra ciudad como es el Museo Naval. Ferrol no se podría entender sin la mar, no se podría entender sin la Armada, y por lo tanto estamos en uno de los museos que nos anclan en lo que hemos sido con la proyección de lo que queremos seguir siendo en el futuro.

Muy cerca de aquí tenemos el Museo de la Construcción Naval , muy cerca tenemos el de Historia Natural y el de Pérez Porto. Acabamos de comenzar con una exposición en el Centro Cultural “Torrente Ballester” de Arqueódromo, también para poner en valor muestras de carácter histórico de Ferrol, y ya apuntaba también el Almirante que contamos también con otra exposición, otro museo sobre la Semana Santa, tampoco se entendería Ferrol sin su Semana Santa, por tanto una iniciativa de muchas personas que a lo largo de los años han buscado en la historia de nuestra ciudad un motivo para sentirnos orgullosos en sus diferentes facetas, que llegan a configurar una red que creo que es muy importante en este caso para Ferrol, y que sin duda requiere también un plus por parte de la Administración en la que estamos trabajando».

Museo de la ciudad

“Porque efectivamente si queremos hablar de esa red nos falta una de sus patas importantes que es el museo de la ciudad y yo estoy convencido de que en este mandato conseguiremos avanzar para que esta unión de esfuerzos pueda plasmarse en un verdadero paquete que nos identifique como ciudad con historia, ciudad con naturaleza, y ciudad con una proyección cultural en unas comarcas que efectivamente también tienen unos valores históricos, paisajísticos, culturales y naturales extraordinarios”.

Trabajar unidos

Citó los museos de As Pontes, Pontedeume, Mugardos, Fene, Capela….” Yo creo que tenemos mucho que enseñar y que esta es una muestra magnífica de lo que somos capaces de hacer si trabajamos unidos y espero que esta muestra sea un éxito de participación que nos permita algo que creo que es muy importante, el proyectar una imagen del norte de Galicia como un lugar atractivo, también desde el punto de vista cultural, natural y turístico. Vamos a seguir trabajando porque dentro de unos años el legado que dejemos a los que vengan detrás sea mejor que el que nos encontramos que es una de las claves de la actuación pública”.

Terminadas estas palabras tomaron la palabra los distintos alcaldes y todos coincidieron en el acierto de esta exposición pensando en esa frase de que la unión hace la fuerza.

Y se cerró el acto con una corta intervención de los distintos representantes de los museos que se refirieron a su historia, emplazamientos, especialidades, etc.

Visitas al Museo Naval y la Exposición “Museos de Ferrolterra”

A partir de este domingo, día 25 de febrero, el Museo Naval no abrirá los domingos y festivos. Los demás días abrirá en su horario habitual:

– De martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas.

– Sábados, de 10.30 a 13.30 horas.

Por su parte, el horario de apertura de la Biblioteca Naval será también el habitual, de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 h.