Unhas 200 persoas despedirán o entroido co Cocido interxeracional de Neda

Ao redor de 200 persoas participan este domingo día 25 no Cocido interxeracional, na cita organizada polo Concello de Neda, busca propiciar, coa tradicional gastronomía do entroido como escusa, o encontro entre veciños e veciñas de todas as idades. Haberá ademais música en directo e sorteo de agasallos.

O polideportivo municipal Ale de Paz será, a partir das 14 horas, o escenario elixido para esta celebración na que se apuntaron – a falta de incorporacións de ultimísima hora- máis de 190 persoas, a inmensa maioría residentes de Neda. Unha festa para os amantes da boa mesa na que os sabores máis típicos destas datas serán protagonistas.

Apuntan dende o Consistorio que o menú inclúe unha sopa para quecer o corpo, e un poderoso cocido con grelos, patacas, lacón, costela, panceta, orella, chourizo e tenreira. E antes do café, unhas boas torradas.

Rematado o xantar, será tempo de música e de baile para baixar calorías. Así, o encontro contará coa actuación ao vivo de Jorge Latino. Finalmente, durante a xornada sortearase entre os asistentes diferentes cestas con produtos típicos destas datas.