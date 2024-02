Puesta en marcha del programa Ferrol Escena

El concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, ha informado en la comisión del área de la bases reguladoras para la participación en el programa Ferrol Escena 2024.

“Convocamos este programa co obxecto de contribuir á difusión e promoción do teatro, da música, do folclore, danza e demais manifestacións artísticas e o seu achegamento ás entidades veciñais”.

La participación en este programa está abierta a todos los grupos de artes escénicas aficionados y a las asociaciones vecinales que consten inscritas en el registro municipal de entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Ferrol.

La documentación debe presentarse en el Registro general del Ayuntamiento hasta el 28 de febrero. No habrá limitación al número de grupos y propuestas.

Una vez elaborado el catálogo de grupos inscritos, las asociación vecinales deberán entregar la solicitud en un plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación del catálogo en el tablón de la página web del Ayuntamiento, pudiendo solicitar hasta un máximo de seis actuaciones por orden de preferencia (y dos de reserva).

Las actuaciones tendrán lugar los fines de semana entre el 5 de abril y el 15 de diciembre.