Valdoviño celebra o seu XXIV Festival de Entroido

Valdoviño celebra este sábado 17 de febreiro a XXIV edición do seu Festival de Entroido. Tras pecharse o prazo de inscrición, finalmente 6 comparsas subiranse ao escenario que se instalará baixo carpa no anfiteatro da casa da cultura. Alí, o público poderá seguir as súas actuacións tras o pasarrúas co que se inaugura a cita, e que partirá da casa consistorial ás 17:30 horas.

Dende 30 minutos antes, as persoas que desexen participar no concurso na categoría individual aínda estarán a tempo de anotarse in situ. Así, das comparsas participantes, a metade son locais: Os Barallocas, Os Faros do CRA e Faranduleiros, namentras que outras 3 proceden doutras localidades da comarca: Os Colludos (Ferrol), As Xoaniñas de Chao (Narón) e Os Scratchados (Fene).

Todas elas recibirán unha gratificación de 300 euros por participar, e competirán por facerse co premio á mellor comparsa (500 euros) e ao Accésit ao Mellor Carnaval. Xunto a elas, participarán na celebración 4 grupos: «Súper Mario Kart Deluxe», «As Caralletas», «Leite con Galletas» e «Chorlitejos»; 1 grupo pequeno (3-4 integrantes): «Retratos», e 2 parellas: «Irmáns Ioda» e «As pequenas bolboretas».

Este ano, dende a Concellería de Cultura faise un chamamento especial para que os veciños se sumen ao desfile cos seus disfraces e participen activamente no pasarrúas previo ao festival.