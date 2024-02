O Festival de comparsas de Neda xa ten premiados

O Concello de Neda daba o pistoletazo de saída o venres á noitiña á súa programación especial de Entroido.

E facíao co tradicional festival de comparsas, tras ter que suspender por mor do mal tempo o desfile polas rúas. Nove agrupacións, unas 300 persoas, chegadas de distintos puntos da comarca fixeron desfrutar á veciñanza presente no polideportivo municipal Ale de Paz coa súa música, animación e humor.

O fallo do xurado, integrado polo artista aresán Geno, a animadora sociocultural de Neda, Copi Villaamil, e o concelleiro José Sanmartín, facíase público pasadas ás 23 horas.

O diploma pola súa animación recaía en “Os Argalleiros” (Narón). “A Revolta de Trasancos” (Ferrol) facíase co recoñecemento pola orixinalidade e vestimenta. Finalmente, a distinción na categoría de crítica da realidade local e comarcal ía parar á comparsa nedense “A canteira do Puntal”. O alcalde Ángel Alvariño era o encargado de entregar este diploma.

As próximas citas do entroido en Neda chegarán o martes coa festa infantil, ás 17 horas no polideportivo municipal, á que seguirá ás 19.30 h o habitual pasarrúas ata Os Subarreiros, lugar onde se procederá á queima do meco con espectáculo pirotécnico incluído.